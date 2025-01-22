ALTENKIRCHEN – Mit Modern Linedance wartet Haus Felsenkeller mit einem neuen Kurzworkhsop auf

Nach vielen Jahren „Linedance für Fortgeschrittene“ wurde der Ruf nach einem Angebot für Neugierige laut. Das Bildungsteam im Felsenkeller macht ja immer gern das Möglichste für Altenkirchen und nach längerer Suche wurde eine Kursleitung gefunden, die im ersten Schritt einen „Modern Linedance – Schnupperworkshop für Neugierige“ anbietet.

Man kann sich auf eine Menge guter Musik, Spaß und Bewegung freuen. Der Gruppentanz, bei dem einzelne Tänzer, unabhängig vom Geschlecht, in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen, kann in diesem Workshop erlebt werden. Man braucht keine direkten Tanzpartner, also ist auch die Teilnahme allein möglich. Meist wird Countrymusik damit assoziiert, aber besonders Modern Linedance ist für alle Musikrichtungen offen. Es sind unterschiedliche Choreografien zu den verschiedensten Musikrichtungen (Pop, Rock, Oldies, Country) möglich.

Wer Spaß an der Bewegung und Freude am Tanzen hat, ist hier genau richtig. Solange der Bewegungsapparat halbwegs funktionsfähig ist, steht einer Teilnahme nichts im Wege. Bei ausreichendem Interesse sind weitere Termine und auch ein Kurs denkbar. Man darf also gespannt sein, wie diese Reise weiter getanzt wird. Am Samstag, 15. 08. Findet von 14 – 17 Uhr die Initialzündung für Modern Linedance statt. Die Gebühr beträgt 40 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.