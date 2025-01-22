ALTENKIRCHEN – Mit dem Weltkulturerbe „Tango Argentino“ Kultur, Musik und Tanz aus einer anderen Welt kennenlernen.

Das Bildungsteam im Haus Felsenkeller macht es möglich – mit einem speziellen Tanz-Angebot für alle, Tango verstehen und zur Musik tanzen lernen. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat sich der Tango in verschiedenen Formen von Buenos Aires aus in der gesamten Welt verbreitet. Zur Unterscheidung gegenüber dem Standardtango des Welttanzprogramms wird die ursprünglichere, weniger reglementierte, Form des Tanzes und die zugehörige Musik weltweit Tango Argentino genannt. Der Tango hat in der Dichtung als auch im Gesang eigenständige Ausdrucksformen hervorgebracht.

Den Auftakt zu der Veranstaltungsreihe bildet ein Kennenlernen, Anschauen und Ausprobieren am 16.08.2026. Rolf Neiß, Dipl. Ing., Tanzsporttrainer und Tangolehrer, führt durch den Abend mit einem Streifzug durch Buenos Aires, der Geschichte des Tangos, kurzweilig dargestellt und Infos zu Tanz, Unterrichts- und Übungsmöglichkeiten die Lust auf die besondere Art der Kommunikation, des Tango Argentinos, macht.

Bei Gefallen stehen für alle Interessierten ein Seminar mit drei Terminen (5.9. / 26.9. / 10.10.) im Bildungsprogramm zur Buchung bereit. In den einzelnen Terminen wird ein tieferes Verständnis zum Tango erlernt und wie die verschiedenen „Spielarten“ und der Rhythmus unterschieden und natürlich auch getanzt werden können.

Tango – Ausdruck von Verheißung, Liebe und Schmerz im 4/4 -Takt.

Milonga – Das heitere Spiel mit dem halben Takt, fest in den Boden getanzt

Vals – Beschwingt und dynamisch im ¾-Takt des Tango-Walzers

Wer sich also von diesen musikalischen und kulturellen Eindrücken faszinieren lassen will, sollte sich für den 16.08. anmelden und vielleicht gleich auch zum Seminar ab dem im September.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.