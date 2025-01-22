ALTENKIRCHEN – Meta Hüper – KNEF reloaded! – Eine Hommage zum 100. Geburtstag der wunderbaren Hildegard Knef

Meta Hüper & Band widmen sich mit „KNEF-reloaded!“ am Donnerstag, den 25. September dem Leben und Wirken der einzigartigen Hildegard Knef. Dabei hat Meta ihre ganz persönliche Interpretation der Lieder über Berlin und das Leben geschaffen. Die Veranstaltung findet um 20 Uhr in der zum KulturSalon umgestalteten Stadthalle in Altenkirchen statt.

Als Sängerin, Geigerin und Bandleader steht Meta Hüper seit Jahren mit Größen wie Till Brönner, Max Raabe und Salut Salon auf internationalen Bühnen. In der Hauptstadt wird sie aktuell zusammen mit Sharon Brauner und dem Capital Dance Orchestra in der Revue „Berlin, Du coole Sau!“ im Tipi am Kanzleramt gefeiert.

Wenn Meta Hüper mit Frackhose, Hosenträgern und Hut die Bühne betritt ist es, als ob die Zeit um Jahre zurückgedreht wird. Die Berliner Chansonnière par Excellence ist ein musikalischer Tausendsassa. Dabei überzeugt die Vollblutmusikerin nicht nur durch ihren Gesang, sondern inszeniert die Stücke durch den Einsatz von Geige, Singender Säge und weiterer Instrumente zu einem einzigartigen musikalischen Gesamtkunstwerk. Ein wahrer Genuss für Augen und Ohren!

Den Zuhörern erwarten Klassiker wie „Für mich soll’s Rote Rosen regnen“ oder „In dieser Stadt“, sowie weniger bekannte Perlen der Knef und Klassiker Ihrer berühmten Weggefährtinnen. Das Besondere am „Meta singt Knef“ Show-Abend ist, dass Meta die Musik und Lieder der Knef bewusst in den Kontext der Gegenwart stellt und ihnen einen Hauch Berliner Luft von heute einflößt.

Tickets gibt es im Vorverkauf ab 33€ und an der Abendkasse für 38€.

Infos und Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de und im Kulturbüro ind der Marktstr. 30 in Altenkirchen, sowie telefonisch 02681 7118. Do: 25. September 2025 – Beginn: 20 Uhr; Einlass: 19 Uhr Ort: KulturSalon Stadthalle, Quengelstraße 7, 57610 Altenkirchen – Eintritt: VVK ab 33€; ABK 38€ (zuzügl. Gebühren)