ALTENKIRCHEN – Maibaumtanz der Musikschule des Landkreises Altenkirchen in der Christuskirche

Die Glocken der Christuskirche verstummten, und kurz nach 11 Uhr erklangen die Flöten der Musikschule des Landkreises Altenkirchen im Altarraum. Pünktlich zum Fest der Walpurgisnacht konzertierten am 30. April sechs Nachwuchstalente unter Leitung von Simone Bröhl. „Ein Ohrenschmaus“, so tuschelten zwei Besucherinnen auf dem Weg zum Ausgang nach rund 45 Minuten Hörgenuss.

Der Kirchenkreis läutete damit den Schlussakkord im Rahmen der musikalischen Beiträge zum großen Markttag in der Kreisstadt ein. Das Besucherinteresse war gut, und eines viel dem Beobachter besonders auf, als eine der kleinen Künstlerinnen ihren Opa mit Handkuss begrüßte. Die Stimmung unter den Künstlern, ob groß oder klein sei einzigartig, freute sich ein Besucher, der genau diese Szene im Blick hatte.

Welchen Zauber bringt eine Vollmondnacht, wie die Walpurgisnacht mit sich? Johanna Abel, Josefine und Sarina Bröhl, Mila Schmidt, Mara Wittershagen und Moritz Weitershagen wussten genau, was sie tun. Mit viel Aufmerksamkeit und einer spielerischen Leichtigkeit boten sie ein Programm, das gut einstudiert war. Insbesondere waren die Zuhörer erfreut, dass sie Jugendmusikpreisträger erleben durften. Ein Dank galt insbesondere den Eltern und Großeltern, die keine Mühe scheuen, dem Nachwuchs diese musikalischen Möglichkeiten zu eröffnen. Ob Dudelsack, Tanz, Schoko-Eis, ob Schritt für Schritt zum Zauberklang, die Vorträge machten einfach gute Laune, und mit Spenden wurde im Anschluss nicht gegeizt.

Im eigentlichen Finale ging es um die Interpretation von Stimmungen, sogenannten Moods, die Aufregung, Heiterkeit, das Einsamsein, die Freude, die Energie, das Schwungvolle, die Trauer und Nervosität beschreiben. Mit ihren Instrumenten brachten die Talente es eindrucksvoll rüber. Tatsächliches Finale nach einem kurzweiligen Auftritt war der Maibaumtanz, der kurz und wundervoll inszeniert den wunderbaren Abschluss eines schönen Vormittags bescherte. (Werner Klak)