ALTENKIRCHEN – Lorenz-Spahr-Gedächtnispreisschießen

Das Lorenz-Spahr-Gedächtnispreisschießen ging in diesem Jahr in die dritte Runde der insgesamt fünf geplanten Wettbewerbe. Mit dem Schießen wird an Lorenz Spahr erinnert, der viele Jahre als Schützenmeister tätig war und dem Verein als Ehrenmitglied eng verbunden war. Traditionell findet der Wettkampf rund um seinen Geburtstag statt.

Insgesamt nahmen 28 Schützinnen und Schützen teil. Geschossen wurde mit dem Kleinkalibergewehr, die Platzierungen wurden nach der Ringwertung ermittelt. Das Startgeld von fünf Euro pro Teilnehmer sowie eine Spende des Beerdigungsunternehmens Spahr aus Altenkirchen kommen der Schützenjugend zugute. Den Sieg sicherte sich Dirk Wick mit hervorragenden 49 Ringen. Auf den zweiten Platz kam seine Tochter Nina Weyand mit 48 Ringen, gefolgt von Marie Hilkhausen, die 47 Ringe erreichte.

Die Siegerehrung wurde von Daniela Hillmar-Spahr und Beate Oster gemeinsam mit Schießwart Sebastian Cramer, Schützenmeister Jörg Gerharz sowie Königin Julia durchgeführt. Besonders erfreulich: Die begehrte Trophäe bleibt damit erneut in der Familie Wick. (tlö) Foto: Leah Vissa