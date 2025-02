ALTENKIRCHEN – Lions Club Altenkirchen unterstützt Ahrtal

Der Lions Club Altenkirchen Friedrich-Wilhelm Raiffeisen hat in den zurückliegenden Jahren regelmäßig Mittel für die Betroffenen der Ahr-Flut gesammelt und diese Mittel nachfolgend in der Ahr-Region ansässigen Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt. Auch im Jahr 2024 wurden Einrichtungen im Ahrtal unterstützt, wobei insbesondere zwei Maßnahmen erwähnenswert sind:

Unterstützung Malzirkus „Fortuna hilft“ – Die verheerende Flutkatastrophe hat im Ahrtal den und benachbarten Gebieten auch bei den Kindern einschneidende Spuren hinterlassen. Insbesondere für die Kinder und deren Familien sind die damaligen Ereignisse auch heute noch manches Mal im Alltag spürbar. In dieser Situation sind die Angebote von Fortuna hilft e.V für die Familien von großer Bedeutung. Zum Beispiel durch malen, was man nicht aussprechen kann. So wird den betroffenen Kindern aus dem Ahrtal in der Kunsttherapie mit Hilfe von Fachpersonal geholfen, ihre Erlebnisse aufzuarbeiten, um Kinder wieder zu beflügeln und ihnen damit sinnbildlich wieder „Flügel“ zu verleihen.

Damit dieses Projekt noch lange für den fortwährenden Bedarf bei den Kindern weiterlebt, hat sich der Lions Club Altenkirchen Friedrich Wilhelm Raiffeisen e.V. eigens ein Bild vor Ort im Malzirkus

gemacht. Die mitgebrachte Spende für dieses Projekt in Höhe von 1.600 Euro durfte Sabine Klein (Vorsitzende Lions Clubhilfswerk) anlässlich des mittelalterlichen Sommercamp an über 80 Kinder am Malzirkus-Standort in Schleiden/Gemünd an Rebecca Müller von Fortuna hilft e.V. übergeben.

Unterstützung „Kino tut Gutes“ – Ein weiteres gefördertes Projekt waren die Kinotage für die Senioren unter dem Motto „Kino tut Gut(es)“. Kino führt in andere Welten und kann von Sorgen und Stress ablenken. Deshalb wurden gemeinsam mit dem Kino-Center Rhein-Ahr Kinonachmittage gestartet. Auf diese Weise können die Flutbetroffenen eine Auszeit aus vom Alltag nehmen, zugleich wird das ebenfalls von der Flutkatastrophe in Mitleidenschaft gezogene Kino im Wiederaufbau unterstützt. Daher war es dem Lions Club Altenkirchen Friedrich Wilhelm Raiffeisen e.V. ein großes Anliegen, eigens an die Ahr zu reisen und persönlich einen Spendenscheck in Höhe von 1.600 Euro zu überreichen.