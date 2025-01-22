ALTENKIRCHEN – Linedance ist mit einem Kurs für Fortgeschrittene im Haus Felsenkeller sehr gefragt.

Linedance ist eine choreographierte Form des Gruppentanzens, bei der einzelne Tänzer, unabhängig vom Geschlecht, in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Die Tänze sind dabei immer passend zur Musik choreographiert. Meist wird dafür Country- oder Popmusik verwendet, aber es ist auch fast jedes andere musikalische Genre denk- und machbar.

In Deutschland ist Linedance bereits seit zwanzig Jahren als Freizeitsport anerkannt. Der langjährige Linedance Trainer & Kursleiter Ronald Ernst ist von Anfang an mit dabei. Er wird eine Vielzahl unterschiedlicher Musik und passender Choreographien mitbringen und geht auch gerne auf die Wünsche der Teilnehmenden ein.

Der neue Kurs ist für alle geeignet, die schon Erfahrung im Linedance haben. Es gilt wie immer: je länger man übt und je intensiver man sich mit der Materie beschäftigt, desto mehr Spaß macht es. Es wird also in diesem Kurs intensiv zur Sache gehen.

Immer dienstags, vom 06.01. – 03.02., geht es an fünf Terminen von 17 – 18:30 Uhr zur Sache und für eine Gebühr von 70 € kann man dabei sein.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.