ALTENKIRCHEN – Lebendige Farben und kreative Vielfalt – Vernissage in der Kreisvolkshochschule Altenkirchen

Draußen legt die Natur gerade mit Riesenschritten ihr tristes Winterkleid ab, und passend dazu wurde dieser Tage in der Kreisvolkshochschule Altenkirchen eine neue Kunstausstellung unter dem Titel „Lebendige Farben und kreative Vielfalt“ eröffnet. Etliche kunstinteressierte Besucherinnen und Besucher waren der Einladung zur Vernissage gefolgt.

Die Ausstellung wurde vom Leiter der Kreisvolkshochschule, Holger Telke, eröffnet. Im Mittelpunkt des Abends standen die Werke der Künstlerinnen Simone Berling und Gitta Rausch-Betz. Beide präsentierten eine eindrucksvolle Auswahl ihrer Arbeiten, die sich auf spannende Weise mit der Verbindung von analoger und digitaler Kunst auseinandersetzen.

Für den musikalischen Rahmen sorgte das Ehepaar Reinhild und Heinz Weyrich aus Wirges, das den Abend stimmungsvoll mit Mundharmonikaklängen begleitete. Die Ausstellung ist noch bis zum 22. Mai in den Räumlichkeiten der Kreisvolkshochschule zu sehen. Interessierte haben die Möglichkeit, die Werke während der regulären Öffnungszeiten oder nach vorheriger Absprache zu besichtigen.