ALTENKIRCHEN – Laternenumzug Ev. Kita „Arche“ am Freitag, 07. November 2025 ab 17:00 Uhr

Wir starten unseren Umzug an der Ev. Kita und laufen dann gemeinsamen den Kiefernweg hinunter über den Leuzbacher Weg bis zum Theodor-Fliedner-Haus. Dort singen wir mit den Bewohnern unsere Sankt Martins Lieder. Zurück an der Arche gibt es am Martinsfeuer Würstchen, warmen Kakao, Kinderpunsch, Glühwein und Weckmänner. Gutschein-Vorverkauf für Weckmänner und Würstchen ist ab sofort bis zum 03. November 2025, auch für ehemalige Familien und Interessierte, in der Kita. Informationen erhalten sie unter der Telefonnummer: 02681/70371. Eine Bitte: Wir würden uns sehr freuen, wenn alle Anwohner entlang unserer Umzugsroute Lichter in ihre Fenster und Vorgärten stellen. Die Aufsichtspflicht während der Veranstaltung obliegt den Eltern.