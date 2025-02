ALTENKIRCHEN – Langjährige Erste-Hilfe Ausbilder wurden geehrt

Der DRK-Kreisverband Altenkirchen ehrte langjährige ehrenamtliche Erste-Hilfe-Ausbilder. „Respekt und Anerkennung kann man hier nicht groß genug schreiben, wenn es noch Menschen gibt, die ihre eigene Freizeit in den Dienst der Öffentlichkeit stellen und über so viele Jahre hinweg die so wichtige Erste-Hilfe vermitteln“, so Marcell Brenner Geschäftsführer vom DRK-Kreisverband Altenkirchen, der zusammen mit Harald Pietsch Kreisverbandsarzt und Jörg Gerharz Ausbildungsbeauftragter die Ehrungen durchführte. Geehrt wurden Marvin Würtz für 10 Jahre, Jörg Sohler für 25 Jahre, Stefan Haubrich und Jens Christ für 30 Jahre sowie Willi Muhl und Jürgen Böhmer für 40 Jahre Ausbildertätigkeit.