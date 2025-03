ALTENKIRCHEN – LandFrauen fahren nach Walldürn und Miltenberg

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen fahren am Donnerstag, den 8. Mai 2025 nach Walldürn in Baden-Württemberg. Bei der Firma „Berres-Nudeln“ erfahren sie alles über die Nudelherstellung. Danach geht es mit dem Bus nach Miltenberg am Main, wo eine zweistündige Schiffsrundfahrt erfolgt. Anmeldung bis 15. April 2025 bei Anka Seelbach Tel.: 0171/2818065