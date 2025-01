ALTENKIRCHEN – LandFrauen fahren nach Dresden

Zur Feier des 25-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit dem polnischen LandFrauenverband Krapkowice organisieren die LandFrauen Frischer Wind e.V. im Kreis Altenkirchen über das Pfingstwochenende eine viertägige Reise nach Dresden, in deren Mittelpunkt ein Treffen mit den Schlesischen LandFrauen steht.

Mit einem modernen Reisebus geht es von Freitag, 06. Juni bis Montag, 09. Juni 2025 in das geschichtsträchtige Dresden. Auf dem Programm stehen neben einer Stadtführung der Besuch des Grünen Gewölbes, eine Führung in der Frauenkirche und der Semperoper sowie der Besuch des Pfingstgottesdienstes in der Frauenkirche. Natürlich kommt auch der Austausch mit den Schlesischen Kolleginnen nicht zu kurz.

Im Reisepreis enthalten ist die Busfahrt, drei Übernachtungen mit Frühstück im Hotel „Holiday Inn Zentrum“ in Dresden sowie Stadtführung und Eintritt Grünes Gewölbe. Weitere Infos und Anmeldung unter landfrauen-frischer-wind@t-online.de.