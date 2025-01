ALTENKIRCHEN – Landesverbandsmeisterschaft im Bogenschießen in Altenkirchen

Am Wochenende fand in der Dreifachsporthalle im Sportpark Glockenspitze die Landesverbandsmeisterschaft des Rheinischen Schützenbunds (RSB) statt. Die Altenkirchener Bogenschützen waren zum vermehrten Mal Ausrichter und haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um für die 380 Schützen und Schützinnen aus dem gesamten Rheinland ein schönes Wettkampfumfeld zu schaffen. Bereits am Freitagmittag waren Mitglieder der Altenkirchener Bogenschützen und Schützen aus den Vereinen SV Wissen sowie SG Hamm in der Halle am Werkeln, damit am nächsten Morgen der Wettbewerb starten konnte. Nachdem die Kampfrichter am Freitagabend das Wettkampffeld auf Regelkonformität geprüft wurde, durfte der Wettkampf von der 1. Vorsitzenden Ulrike Koini freigegeben werden. Zu den ehrenamtlich tätigen Kampfrichtern gehören auch zwei Mitglieder des Vereins (Ernst Schall und Irmgard Deutsch-Höfer).

Insgesamt traten am Samstag und Sonntag in etlichen Bogen- und Altersklassen 380 Bogenschützen an. Alle mussten auf 18 Meter möglichst präzise 60 Pfeile schießen. Besonders spannend waren die KO-Runden bei Punktgleichheit, wo der mental stärkere Schütze gewonnen hat. In diversen anderen Klassen haben sich Bogenschützen aus Altenkirchen über die Bezirksmeisterschaft für die Rheinische Landesmeisterschaft qualifiziert.

Von der VG Altenkirchen begrüßte Koini den Beigeordneten Rolf Schmidt-Markoski, der in Vertretung von Fred Jüngerich kam. Er hob besonders die Jugendarbeit bei den Altenkirchener Bogenschützen sowie im Landesverband hervor. Auch der Besuch des Stadtbürgermeisters Ralf Lindenpütz bereicherte die Veranstaltung. Er bekräftige die Durchführung einer solchen Veranstaltung mit den Worten, dass solches Gelingen nur mit ganz vielen Händen zu schaffen ist und beglückwünschte die Altenkirchener Bogenschützen für diese gelungene Meisterschaft.

Medaillengewinner aus Altenkirchen sind: Ulrike Koini (1. Platz), Damen Blankbogen. Rebekka Schüler (3. Platz), Jugend weiblich, Recurvebogen. Elli Sophie Krämer (3. Platz), Schüler B, Recurvebogen. Anton Orfgen (3. Platz), Schüler männlich, Blankbogen. Weitere Platzierungen der Altenkirchener Bogenschützen sind: Sabine Mörstedt (7. Platz), Master weiblich, Recurvebogen.

Daniel Luxenburger (13. Platz), Schüler A, männlich, Recurvebogen. Cecile Max (9. Platz), Jugend weiblich, Recurvebogen. Tim Fuhrmann (14. Platz), Herren Blankbogen. Ernst Karlowsky (5. Platz), Herren, Langbogen.