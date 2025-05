ALTENKIRCHEN – Landeskader trainiert wieder in Altenkirchen

Im letzten Jahr hatte RLP-Vizepräsident Vollkontakt Eugen Kiefer (Abteilungsleiter der JVS) bereits den Leistungskader im olympischen Taekwondo in Rheinland-Pfalz, bestehend aus den 20 besten Sportler aus dem gesamten Bundesland, als Alleinorganisator, in Altenkirchen Kadermaßnahmen durchführen lassen. Die 20 Sportler mit den qualitativ am höchsten zu wertenden Erfolgen der letzten zwei Jahre werden hierfür von ihm immer für Maßnahmen nominiert und wurden wieder in der Landesjugendakademie zusammen mit einem Kampfrichterteam untergebracht. Hauptaufenthaltsort war die Sporthalle der Erich-Kästner-Schule, die von der Verbandsgemeinde Altenkirchen für das komplette Wochenende dem Landeskader zur Verfügung stand.

Mit den zwei verschiedenen auf Turnieren vorkommenden elektronischen Wertungssystemen wurden unter Einbezug der Kampfrichter, die hier unter der Leitung von Jill-Marie Beck (die als JVS-Sportlerin einige internationale Erfolge erkämpfte) bei dieser Maßnahme eine Schulung und Fortbildung genossen, wettkampfnahe Situationen und Kampfnachstellungen trainiert. Auf Grundlage von individuellen Videoanalysen versuchten die einzelnen Sportler individuelle Fehler und Stärken bestmöglich zur Optimierung ihrer Leistung mit einzubeziehen.

Begleitet wurde der sportspezifische Aspekt mit Frühsport, Fitnesszirkeln und gemeinsamem Essen, unterstützt durch das Restaurant Lotus in Altenkirchen. Positive Rückmeldungen der Sportler und Vereinsvertreter schlossen das erfolgreiche Wochenende letztlich zufriedenstellend ab. Eugen Kiefer ist stolz, diese Maßnahme erneut ausgerichtet zu haben, an der Athleten aus Altenkirchen, Mainz, Bad Kreuznach und Trier teilnahmen, als auch Kampfrichter über die Landesgrenzen hinaus.