ALTENKIRCHEN – Ladies NYGHT – „Voll auf die Glocke!“ Die brandneue Weihnachtsshow!

Zum 30-jährigen Jubiläum der Band LADIES NYGHT lassen es die drei Weihnachtswunderweiber in ihrer neuen Show „Voll auf die Glocke!“ so richtig krachen! Die Weihnachtsshow findet am Samstag, 13. Dezember um 20 Uhr im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen statt. Einlass ist ab 19 Uhr.

Aus dem weihnachtlich überbordenden Füllhorn sprudeln die Hits nur so hervor…Wunschkonzert ist angesagt, und zur Feier des Jahres zaubern Nanni Byl, Elke Diepenbeck und Annika Klar, drei der besten Sängerinnen des Rhein-Main-Gebiets, die fettesten Asse aus dem Ärmel. Zusammen mit ihren stilistisch vielseitigsten Traumknechten (Gulf Schmid an der Gitarre, Rainer Dettling am Schlagzeug und Rolf Breyer am Bass) kredenzen die mit allen JazzSoulFolkPopSwing- Wassern gewaschenen Ladies einen Abend voller emotionaler, musikalischer und multikultureller Überraschungen, liebevoll verpackt und mit Kostüm, Komik und Choreographie garniert. Der Vorverkauf läuft, und die größtenteils ausverkauften Tourneen der letzten Jahre lassen hoffen, dass es auch in diesem Jubiläumsjahr für viele Gäste nach dem Konzert wieder heißt: Jetzt kann Weihnachten kommen!

„Ein musikalischer und optischer Hochgenuss, der den stressigen Dezember für eine kleine Weile zur tatsächlich schönsten Zeit des Jahres macht…“ und PS: es dürfen auch Männer mit! www.ladiesnyght.de

Gesang: Nanni Byl, Elke Diepenbeck, Annika Klar – Gitarre: Gulf Schmid – Bass: Rolf Breyer – Schlagzeug: Rainer Dettling/Dirik Schilgen.

Tickets sind im Vorverkauf ab 26€ im Kulturbüro, Marktstr. 30 in Altenkirchen 02681 7118 erhältlich. Für Schüler, Studenten, BFD und FSJ ab 13,25€. Die Tickets gibt es auch online über die Website des Veranstalters www.kultur-felsenkeller.de