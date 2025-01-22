ALTENKIRCHEN – Kulturbüro Haus Felsenkeller e.V. präsentiert ein umfangreiches Jubiläumsprogramm – Der Hund der Baskervilles – Theater über Amy Winehouse Tribute Band bis hin zu Big Band der Bundeswehr mit Cosmo Klein

Auch selbst nach 40 Jahren werden die beiden im Kulturbüro in der Marktstraße in Altenkirchen nicht müde, immer wieder neue Impulse zu setzen. Mit der Büroleiterin Martina Wahn-Sielemann und dem Geschäftsführer Helmut Nöllgen ist es dann auch schon Schluss mit der personellen Besetzung, mehr sind da nicht die ein solch großes Programm und Kulturprojekte stemmen.

Unserer Redaktion gegenüber beschreibt Nöllgen die momentane Situation so: „Es war Mitte letzten Jahres eine gute Entscheidung der Stadt Altenkirchen die Stadthalle nach vier Jahren Dornröschenschlaf wieder zu ertüchtigen.

Es war ebenso eine gute und richtige Entscheidung von uns im Kulturbüro Haus Felsenkeller e.V. in viermonatiger Eigenleistung die beiden recht nüchternen Veranstaltungssäle zu einem zusammen zu fügen und umzugestalten. Entstanden ist ein tatsächlich einzigartiger KulturSalon der mit viel Art Deco Elementen einem original 20er Jahre Spiegelzelt atmosphärisch sehr nahe kommt.

Und gerade diese einzigartige und dichte, ja familiäre Atmosphäre, erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit bei Gästen, Zuschauern und ebenso bei den Künstlern auf der Bühne.

„So etwas haben wir noch in keiner Stadthalle gesehen“, ist immer wieder die einhellige Meinung.

Alleine vom Eröffnungstermin im September 2025 bis Ende Januar 2026 konnten fast 3000 Menschen den KulturSalon genießen.

Und den richtigen Weg eingeschlagen zu haben, dafür sprechen auch die fast 100 Tage Belegung 2026 mit Felsenkeller Kultur Veranstaltungen, Anmietungen, Firmenevents, privaten Feierlichkeiten, Prüfungen, Schulveranstaltungen etc.

Das ist schon jetzt eine ordentliche Auslastung der Stadthalle Altenkirchen, so Nöllgen.

Und wäre dies alles nicht schon atemberaubend positiv, begeht das Haus Felsenkeller dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum.“

Nöllgen wird da schon ein wenig wehmütig, wenn er an die Eröffnung des Haus Felsenkeller 1986 zurückdenkt. Ein gutes Jahr hatten die Gründer des Haus Felsenkeller damals den leerstehenden Felsenkeller fast komplett in Eigeninitiative massiv renoviert. Mitten in der Baustelle wurde damals die erste Projekta eine Messe mit alternativen Betrieben von Zimmerreibetrieben über Biohöfe bis hin zum Windkraftpionier Joachim Fuhrländer der praktisch dort mit seinem teils belächelten Windkraftmodell einen furiosen Start seiner internationalen Karriere hinlegte. Die fast 2000 Menschen die damals in nur zwei Tagen neugierig als Besucher auf das Felsenkeller Gelände kamen, waren ein kräftiger Motivationsschub für das junge Team den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.

Nöllgens kulturellen Angebote fanden die ersten Jahre im Raum des damals schon eröffneten Vollwertrestaurants Na Endlich statt. Immer war der kleine Raum zum Bersten voll.

Schon lange bevor der Begriff „world music“ kreiert wurde, konnten die Besucher Künstler aus aller Welt im Felsenkeller oder zu den vielen Open-Air-Festivals hinterm Haus erleben. Künstler aus Afrika, Indien, dem Orient, Neuseeland und Amerika gaben sich im Felsenkeller die Ehre.

Es folgten u.a. HipHop Festivals, Punk- und Hard Core Festivals, Theateraufführungen im Wagon hinterm alten Güterbahnhof oder am/im Teich des Parces de Tarbes und vielen anderen ungewöhnliche Spielorten. Drei Mal in Folge organisierte das Kulturbüro von 1996-1999 einen dreiwöchigen Kulturmarathon im Acht Master Zirkuszelt des Landes Rheinland-Pfalz auf dem Weyerdamm mit Namen wie u.a. Manfred Mans Earth Band, Jetro Tull Convention und Peter Kraus. Künstler wie die legendäre afrikanische Band Osibissa, der HipHop Star Mr. Gentleman und Blumentopf, kamen nach Altenkirchen und die legendäre DDR Band Karat spielte auf dem Schloßplatz. Viele Jahre wurde mit „Kultur vor Ort“ die Bürgerhäuser Sonnenhof in Weyerbusch und das Bürgerhaus in Gieleroth bespielt.

Es darf mit Fug & Recht behauptet werden, so Nöllgen weiter, das mit den elf Mal in Folge vom Kulturbüro durchgeführten und verantworteten Spiegelzelt Projekt ab 2001 auf dem Schloßplatz eine hochkarätige Veranstaltungsreihe geschaffen wurde, die in seiner Form einzigartig in Rheinland-Pfalz war. Viele hunderte von Stars wie u.a. Paul Kuhn, Doldingers Passport, Gudrun Landgrebe, Romy Haag, Konstantin Wecker, Michael Mittermeier gastierten in der Kreisstadt, die alle zwei Jahre durch das Spiegelzelt zum Rheinland-Pfälzischen Fokus rückten.

Viele Jahre war das Kulturbüro der Hauptnutzer in der Stadthalle Altenkirchen, als diese dann recht unvermittelt 2020 geschlossen wurde und mit Corona die Zeit eines zwangsweise erneuten „kulturellen Wanderzirkus“ von Wiedhalle Neitersen über das Schaffen einer coronagerechten Spielstätte im geschlossenen Toom-Markt, über Open Air mit Zirkuszelt an der Glockenspitze bis hin zu 2 Jahren Spielstätte im Sommer in der Burgwächter-Matchpoint-Halle an der Glockenspitze.

Als sehr aufwändig und ziemlich anstrengend beschreibt Nöllgen die letzten Jahre und ist heilfroh das mit der Reaktivierung und Umgestaltung der Stadthalle Altenkirchen eine Art kleiner Verschnaufpause eingetreten ist. Aber auch nicht wirklich, so Nöllgen, schon jetzt hält er intensiv Ausschau nach Alternativen, wenn eine etwaige Kernsanierung oder Neubau der Stadthalle möglicherweise ab 2028 ansteht. Denn nur bis dahin gilt der Mietvertrag mit der Stadt und dann ist der Abbau des KulturSalon angesagt und Nöllgen mag nach dem Kraftauswand 2025 gar nicht so gerne an eine erneute Wanderschaft denken. Eine Pause ohne Spielstätte einzulegen ist aus unterschiedlichsten Gründen undenkbar.

In einem kleinen Städtchen wie Altenkirchen sei nun mal eine räumliche Alternative zur Stadthalle mehr als überschaubar bzw. eigentlich nicht da. Professionelle Kulturarbeit zu gewährleisten setzt auch u.a. Räumlichkeiten voraus die u.a. auch den Bestimmungen von Brand- und Lärmschutz gerecht werden, eine bestimmte Größenordnung an Bühne, Künstlergarderoben und Logistikräume etc. haben. Einfach mal in eine Location zu gehen die leer steht, ist einfach nicht möglich, da gibt es viele Hürden zu nehmen weiß Nöllgen aus langjähriger Erfahrung zu berichten.

Das für den Zeitraum nach dem 31.12.2027 etwas da sein muss treibt den Kultursenior um und er hat durchaus zwei spannende Objekte im Blick die er der Redaktion allerdings nicht verraten will, das wäre noch viel zu früh so der Jubilar. Kleiner, feiner und für die Stadt mit ihrem Gesamtkonzept einer lebendigen Stadt ein Juwel. Der Senior, der seit nunmehr 42 Jahren für die Kultur in seiner Stadt brennt, bleibt dran, verspricht er.

Nach vielen Hunderten von Veranstaltungen und einigen tausend Künstlern, die er und sein Publikum kennenlernen durften, empfindet er es immer noch als großes Geschenk und Bereicherung sich 1986 für diese Arbeit entschieden zu haben. Kultur verbindet Menschen und erweitert den eigenen Horizont enorm, davon ist er bei den heutigen gesellschaftlichen Entwicklungen mehr denn je überzeugt.

Und so haben die beiden im Kulturbüro „da mal was vorbereitet“ für das Jubiläumsjahr 2026.

Programmpunkte:

Di. 24.02. 20 Uhr Pasadena Roof Orchestra – Musik der 1920er und 30er Jahre

Fr. 27.02. 20 Uhr Christian Redl – Crime Live

Fr. 13.03. 20 Uhr Bröselmaschine – Folk-Rock

Sa. 14.03. 20 Uhr Glühwürmchen – Musik der 1920er Jahre

Sa. 28.03. 20 Uhr A.S. Fanning – Irish Gothic Folk Singer/Songwriter

Sa. 11.04. 20 Uhr Internationale Akkordeonale 2026

Sa. 18.04. 20 Uhr A Tribute to Amy – Amy Winehouse Tribute

Do. 30.04. 20 Uhr Don Camillo & Peppone – Komödiantisches Lesetheater

Sa. 19.09. 20 Uhr Father & Son Disco Night

Fr. 25.09. 20 Uhr Der Sitzungspräsident – Volker Weininger

So. 27.09. 19 Uhr Zauberflöten – Chor schwuler Männer Köln

Fr. 02.10. 20 Uhr Ljodahått – Norwegen – Konzert

Do. 08.10. 20 Uhr Christoph Sieber – Kabarett

Sa. 24.10. 20 Uhr Jo van Nelsen „Ein Panter in Berlin – Kurt Tuscholsky und der Sound der 20er Jahre

So. 25.10. 19 Uhr Sherlock Holmes und der Hund der Baskervilles

Fr. 06.11. 20 Uhr Pippo Pollina & Quartetto Acustico

Sa. 07.11. 20 Uhr Vogelfrey – Folk-Rock-Band mit Metal-Einflüssen

Sa. 21.11. 22 Uhr Techno Nacht – Mit Aaron Macht und Freunden

Fr. 27.11. 20 Uhr Patrick Nederkoorn – Comedy

Mo. 30.11. 20 Uhr Flamenco Suite – Spanien

Fr. 04.12. 20 Uhr Crosby, Stills, Nash & Young – LSB Experience – Konzert

Sa. 05.12. 20 Uhr An Erminig – Celtic Folk – Konzert

Sa. 12.12. 20 Uhr Burlesque Revue

Mi. 16.12. 20 Uhr Big Band der Bundeswehr mit Cosmo Klein

Kinderveranstaltungen:

So. 29.03. 15 Uhr Tim Salabim – Comedy Zauberschow ab 4 Jahren

So. 17.05. 15 Uhr Oh, wie schön ist Panama – Figurentheater Künster ab 3 Jahren

So. 13.09. 15 Uhr Joli und der Zuckerdrache – Freie Bühne Neuwied ab 4 Jahren

Mo. 14.09. 10 Uhr Joli und der Zuckerdrache – Freie Bühne Neuwied ab 4 Jahren

(Für Kitas u. Grundschulen)

Weitere Kinder- u. Jugendveranstaltungen auch für Schulen, befinden sich noch in Planung.

Tickets und weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Veranstalters: www.kultur-felsenkeller.de und im Kulturbüro, Marktstr. 30 in Altenkirchen. Tel.: 02681 7118