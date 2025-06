ALTENKIRCHEN – KULTOPIA – Das Fest der Begegnung: Gemeinsam Vielfalt feiern am 6. September 2025

Unsere Gesellschaft ist bunt – und doch leben wir oft in getrennten Welten. Mit dem Begegnungsfest KULTOPIA möchten die Veranstalter dem entgegenwirken und ein starkes Zeichen für Dialog, Zusammenhalt und gelebte Vielfalt setzen.

Am 6. September 2025 verwandelt sich der Marktplatz in Altenkirchen in einen lebendigen Ort der Begegnung. Unter dem Motto „KULTOPIA – Das Fest der Begegnung“ laden die Veranstalter alle Menschen herzlich dazu ein, mitzuwirken, mitzufeiern und sich einzubringen.

In einer Zeit gesellschaftlicher Spannungen und zunehmender Polarisierung möchten wir mit diesem Fest Räume schaffen, in denen sich Menschen begegnen, miteinander ins Gespräch kommen und einander mit Offenheit und Respekt begegnen, so Kerstin Spahr, Mitveranstalterin des geplanten Festes.

Hinter KULTOPIA steht keine große Organisation – sondern engagierte Nachbarinnen, Freundinnen, Kulturschaffende und Menschen aus der Region, die ihre Stadt aktiv mitgestalten möchten.

KULTOPIA lebt vom Mitmachen.

Ob kulturelle Beiträge, kulinarische Vielfalt, kreative Mitmachaktionen oder helfende Hände im Hintergrund – jede Idee und jede Unterstützung ist willkommen! Wer Lust hat, neue Kontakte zu knüpfen, sich aktiv einzubringen und Teil dieses besonderen Gemeinschaftsprojekts zu werden, ist herzlich eingeladen, sich zu melden.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme finden sie unter:

www.kultopia-fest.de. Bei Fragen steht ihnen außerdem gerne zur Verfügung: Stephanie Neuhaus

Integrationsbeauftragte Aktion Neue Nachbarn beim Caritasverband Rhein-Sieg e.V.