ALTENKIRCHEN – Kreisweiter Zukunftstag: Westerwald-Gymnasiums Altenkirchen zu Gast bei der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

„Raus aus dem Schulalltag und rein ins Berufsleben!“ – Unter diesem Motto erhielten am 1. April 2025 zwölf Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 des Westerwald-Gymnasiums Altenkirchen spannende Einblicke in die Berufswelt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Im Rahmen des kreisweiten Zukunftstags, organisiert von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Altenkirchen, bot die Verbandsgemeinde informative und praxisnahe Eindrücke in ihre vielfältigen Ausbildungs- und Arbeitsbereiche.

Nach einer herzlichen Begrüßung durch Bürgermeister Fred Jüngerich sowie Michelle Müller (Sachbearbeiterin Personal) und Frank Schneider (Fachgebietsleiter Personal) startete der Tag mit einer Vorstellungsrunde. Anschließend erhielten die Teilnehmenden durch eine Präsentation einen umfassenden Überblick über die angebotenen Ausbildungsberufe und Studiengänge der Verbandsgemeinde. Dazu zählen unter anderem Verwaltungsfachangestellter, Bachelor of Arts – Kommunalverwaltung, Bachelor of Engineering, Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung und Wasserversorgung, staatlich anerkannter Erzieher sowie Fachangestellter für Bäderbetriebe.

Begleitet von Lehrerin Kerstin Christian (Deutsch, Französisch, evangelische Religion) hatten die Schülerinnen und Schüler danach die Gelegenheit, in Kleingruppen verschiedene Außenstellen der Verbandsgemeinde zu erkunden. Besichtigt wurden unter anderem die Kindertagesstätte Glockenspitze und die Kläranlage Altenkirchen. Besonders spannend war für eine Gruppe der direkte Einblick in den Arbeitsalltag des Ordnungsamtes, das sie für eine Stunde begleiten durften.

Der Zukunftstag bot den Schülerinnen und Schülern wertvolle praxisnahe Erfahrungen und ermöglichte ihnen, berufliche Perspektiven in der Region zu entdecken. Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld freut sich darauf, in Zukunft vielleicht einige der Teilnehmenden als Auszubildende begrüßen zu dürfen.