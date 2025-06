ALTENKIRCHEN – Kreisverwaltung verlegt Dienstleistungsabend

Die Kreisverwaltung Altenkirchen verlegt den Dienstleistungsabend in der Kalenderwoche 26 wegen einer internen Veranstaltung von Donnerstag, 26. Juni, auf Dienstag, 24. Juni. An diesem Tag wird die Verwaltung bis 18 Uhr erreichbar sein. Am Freitag, 27. Juni, ist die Kreisverwaltung geschlossen.