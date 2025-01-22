ALTENKIRCHEN – Kreismusikverband Altenkirchen stellt Vorstand neu auf – Konzert des Sinfonischen Blasorchesters wirft seine Schatten voraus

Im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung in Malberg hat der Kreismusikverband Altenkirchen einen neuen Kreisvorstand gewählt. Die Versammlung blickte dabei auf ein arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr zurück, das von zahlreichen Aktivitäten zur Förderung der Blasmusik im Kreis geprägt war.

Zu den Schwerpunkten gehörten die Durchführung von zwei D1-Lehrgängen mit insgesamt 36 Teilnehmern, die Ehrungen von langjährigen Musikerinnen und Musikern im gesamten Kreis sowie die intensive Vorbereitung des diesjährigen Projekts des Sinfonischen Blasorchesters (SBO). Darüber hinaus wurden Perspektiven für die Jugendarbeit, die Durchführung eines D2-Lehrgangs sowie weitere musikalische Projekte entwickelt.

Im Rahmen der Neuwahlen verabschiedete der Verband mehrere langjährige Vorstandsmitglieder. Nach 14-jähriger Tätigkeit schied Uwe Fischer aus dem Amt des stellvertretenden Vorsitzenden aus. Auch der bisherige Kreisjugendleiter Dennis Keil beendete seine Arbeit im Vorstand nach zwei Jahrzehnten. Ebenfalls nicht mehr für den Vorstand kandidierten Darian Asbach und Julius Emil Mann.

Der Vorsitzende Matthias Reuber dankte den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern herzlich für ihren langjährigen Einsatz und ihr großes Engagement für die Belange der Blasmusik im Landkreis. „Die Entwicklung des Kreismusikverbandes in den vergangenen Jahren wäre ohne die tatkräftige Unterstützung und die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden nicht möglich gewesen“, betonte er. Die offizielle Verabschiedung soll im Rahmen eines Jahresabschlusses des neu gewählten Vorstandes erfolgen.

Neu in den Kreisvorstand gewählt wurden Dagmar Hassel als stellvertretende Vorsitzende, Lucas Euteneuer als Kreisjugendleiter sowie Thomas Löb als stellvertretender Geschäftsführer. Der Vorsitzende zeigte sich erfreut über die Bereitschaft der neuen Vorstandsmitglieder, Verantwortung zu übernehmen und die erfolgreiche Arbeit des Verbandes fortzuführen.

Bereits jetzt richtet sich der Blick des Kreismusikverbandes auf das bevorstehende Konzert des Sinfonischen Blasorchesters Altenkirchen. Das Projektorchester vereint Musikerinnen und Musiker aus den Mitgliedsvereinen des gesamten Kreises und hat sich in den vergangenen Wochen intensiv auf die Konzerte vorbereitet.

Kreisdirigentin Nadine Reuber freut sich auf die Aufführungen: „Die Musikerinnen und Musiker investieren seit Wochen viel Zeit und Herzblut in die Probenarbeit. Das Publikum darf sich auf einen musikalisch hochklassigen Abend mit einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Programm freuen.“

Das Konzert findet am Freitag, 19. Juni, um 19.30 Uhr in der Christuskirche Altenkirchen statt.

Karten sind im Vorverkauf für 12 Euro bei der Sparkasse Altenkirchen sowie bei allen Mitgliedern des Kreisvorstandes erhältlich. Karten an der Abendkasse kosten 15 Euro. Der Kreismusikverband Altenkirchen und das Sinfonische Blasorchester freuen sich auf zahlreiche Besucher.