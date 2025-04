ALTENKIRCHEN – Kreismusikschule Altenkirchen überzeugt bei „Jugend musiziert“

Am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“, der in Mainz stattfand, haben sechs Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Altenkirchen erfolgreich teilgenommen. Sie hatten sich zuvor aufgrund besonderer Leistungen beim Regionalwettbewerb Ende Januar in Schloss Engers qualifiziert. Die jungen Musikerinnen und Musiker aus dem Kreis kehrten mit 1. und 2. Preisen aus der Landeshauptstadt zurück:

Kammermusik mit Klavier, AG 3 – Mara Wittershagen, Querflöte, Kathrin Wall, Querflöte und Sarina Bröhl, Klavier – 22 Punkte – 2. Preis (Klasse Simone Bröhl und Elmar Hüsch)

Duo: Klavier und ein Holzblasinstrument, AG 4 – Larissa Dawideck, Oboe und Tim Elias Abrahiem, Klavier – 21 Punkte – 2. Preis (Klasse Monika Contarino und Carmen Daniela)

Akkordeon, AG 2 – Mara Kann, Akkordeon – 23 Punkte – 1. Preis (Klasse Michael Wagner)

Dieses gute Abschneiden ist der Lohn für großes Engagement von Schülern, Lehrern und Eltern. Die Kreismusikschule Altenkirchen freut sich, dass sich die Schülerinnen und Schüler in ihrer Freizeit freiwillig dem Vergleich mit Altersgenossen stellen und Fleiß, Zeit und Konzentration investieren. Diese Erfahrungen und Erfolge werden die jungen Musikerinnen und Musiker ein Leben lang begleiten.