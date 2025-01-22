ALTENKIRCHEN – kostenloser „Gewaltfreie Kommunikation“ Infoabend im Haus Felsenkeller am 18. September

Das Schlagwort „Gewaltfreie Kommunikation“ kennen viele, aber was bedeutet es wirklich? Man findet im eigenen Wortschatz häufig Worte wie „müssen“, „sollen“, „aber…“, „immer“ und „nie“ und vermutet, alles wäre leichter, wenn sich „die Anderen“ endlich ändern? Man diskutiert beruflich oder privat mit anderen – und trotzdem ist am Ende keine Seite wirklich zufrieden? Dann kann GFK wahrscheinlich helfen.

An diesem kostenlosen Infoabend bietet Haus Felsenkeller Interessierten einen Einblick wie Gewaltfreie Kommunikation funktioniert. Man bekommt eine Idee, was sich ändern kann, wenn man Verantwortung für deine eigenen Gefühle übernimmt und die Motivation zum Handeln auf die Spur kommt. Wer sich dafür schon immer interessiert hat, lernt an diesem Abend die Trainerinnen kennenlernen und bekomm einen Überblick über Inhalte und Methoden des Einführungsseminars „Gewaltfreie Kommunikation“.

Wer zukünftig mehr Klarheit und Wertschätzung in der Kommunikation haben möchte, ist zum Wochenendseminar eingeladen, das Anfang November stattfindet. Dort lernt man genauer, wie dies mit der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg möglich ist.

Die Haltung der Gewaltfreie Kommunikation ermöglicht u.a. die eigenen Beweggründe und die der anderen besser zu verstehen, die eigenen Anliegen und Wünsche klarer zu kommunizieren, Missverständnisse in der Kommunikation aufzudecken, mit sich selbst und anderen leichter in Kontakt zu kommen. Der Infoabend gibt einen ersten Einblick und das Wochenendseminar übt die Grundlagen, an Gesprächssituationen aus dem realen Leben und erproben neue Herangehensweisen.

Der Infoabend findet kostenlos am Donnerstag, den 18.09., von 19 bis 21 Uhr im Felsenkeller statt.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.