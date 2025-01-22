ALTENKIRCHEN – Kostenfreies Seminar für gewerbliche Gründer am 21. Mai 2026
ALTENKIRCHEN – Kostenfreies Seminar für gewerbliche Gründer am 21. Mai 2026
Für alle, die ein eigenes Unternehmen gründen möchten, veranstaltet die IHK-Akademie Koblenz gGmbH ein Seminar für gewerbliche Gründer. Teilnehmen kann jeder, der die Absicht hat, sich selbstständig zu machen. Dabei kann es sich um eine Neugründung, Übernahme oder die Beteiligung an einem bestehenden Betrieb handeln. Das kostenfreie Seminar findet am 21. Mai 2026 von 09.00 bis 14.00 Uhr in der IHK Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen statt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Die Seminarinhalte, die jedem Teilnehmer auch in Form von kostenfreien Seminarunterlagen zur Verfügung gestellt werden, sind:
- Prüfung der Gründungsidee
- Prüfung des Standortes
- Formale Voraussetzungen einer Gründung
- Analyse des Marktes und der Mitbewerber
- Soziale Absicherung des Gründers
- Rentabilitätsplan
- Investitions- und Liquiditätsplan
- Öffentliche Finanzierungshilfen
- Darstellung im Businessplan
Nach Abschluss des Seminars erhält jeder Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung. Beratung und Anmeldungen: IHK-Akademie Koblenz, Barbara Schäfgen, Josef-Görres-Platz 19, 56068 Koblenz, Telefon: 0261 – 30 47 1-30, E-Mail: schaefgen@ihk-akademie-koblenz.de