ALTENKIRCHEN – Kostenfreies Seminar für gewerbliche Gründer am 21. Mai 2026

Für alle, die ein eigenes Unternehmen gründen möchten, veranstaltet die IHK-Akademie Koblenz gGmbH ein Seminar für gewerbliche Gründer. Teilnehmen kann jeder, der die Absicht hat, sich selbstständig zu machen. Dabei kann es sich um eine Neugründung, Übernahme oder die Beteiligung an einem bestehenden Betrieb handeln. Das kostenfreie Seminar findet am 21. Mai 2026 von 09.00 bis 14.00 Uhr in der IHK Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen statt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Die Seminarinhalte, die jedem Teilnehmer auch in Form von kostenfreien Seminarunterlagen zur Verfügung gestellt werden, sind:

Prüfung der Gründungsidee

Prüfung des Standortes

Formale Voraussetzungen einer Gründung

Analyse des Marktes und der Mitbewerber

Soziale Absicherung des Gründers

Rentabilitätsplan

Investitions- und Liquiditätsplan

Öffentliche Finanzierungshilfen

Darstellung im Businessplan

Nach Abschluss des Seminars erhält jeder Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung. Beratung und Anmeldungen: IHK-Akademie Koblenz, Barbara Schäfgen, Josef-Görres-Platz 19, 56068 Koblenz, Telefon: 0261 – 30 47 1-30, E-Mail: schaefgen@ihk-akademie-koblenz.de