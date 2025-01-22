ALTENKIRCHEN – Kostenfreier KI-Führerschein – Talentspring Academy Group und Studienkreis Altenkirchen bieten praxisnahen Einstieg in digitale Arbeitskompetenzen

Das Nachhilfeinstitut Studienkreis, das auch in Altenkirchen vertreten ist, und der Weiterbildungsanbieter Talentspring Academy Group arbeiten seit Kurzem zusammen. Während Studienkreis Schülerinnen und Schüler mit qualifizierter Nachhilfe unterstützt, richtet sich die Talentspring Academy Group mit ihren Angeboten an Arbeitsuchende, Beschäftigte und Unternehmen. Gemeinsam bieten nun beide Partner einen kostenlosen KI-Führerschein an. In acht kompakten Online-Sessions à 15 Minuten erhalten Interessierte einen praxisnahen Einstieg in den Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Anmeldungen sind ab sofort unter ki-schnupperkurs.de möglich.“

Künstliche Intelligenz prägt Arbeitsprozesse heute nahezu branchenübergreifend. Ob im Büro, im Einzelhandel, in der Verwaltung, im Vertrieb, im Personalwesen oder im Marketing: KI-gestützte Anwendungen übernehmen zunehmend Routineaufgaben und unterstützen Beschäftigte im Arbeitsalltag. Gleichzeitig wächst jedoch die Unsicherheit. Viele Menschen fragen sich, welche Auswirkungen KI auf den eigenen Beruf hat, wie sie sinnvoll eingesetzt werden kann und welche Regeln beim Umgang mit Daten gelten.

Der KI-Führerschein liefert verständliche und praxisnahe Antworten auf diese Fragen. Das asynchrone Online-Format richtet sich an Interessierte aller Altersgruppen und Berufsprofile, ganz unabhängig von Vorkenntnissen. Die Teilnehmenden erfahren, wie KI-Systeme grundsätzlich funktionieren, welche Veränderungen sie in unterschiedlichen Berufsfeldern mit sich bringen und wo ihr Einsatz im Arbeitsalltag sinnvoll und verantwortungsvoll ist. Anhand konkreter Beispiele lernen sie unter anderem, wie KI Protokolle oder Social-Media-Texte erstellt, Stellenanzeigen optimiert oder wiederkehrende Aufgaben so strukturiert werden können, dass daraus einfache automatisierte Prozesse entstehen.