ALTENKIRCHEN – Kita-Leitungen bilden sich fort

Aus- und Fortbildung ist ein wichtiges Thema innerhalb der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Auch im Bereich der kommunalen Kindertagesstätten, deren Träger die Verbandsgemeinde ist, wird dieser Aspekt beim pädagogischen Fachpersonal immer großgeschrieben. Nach organisatorischer Planungs- und Vorbereitungszeit hatte die Verwaltung deshalb zu einer Fortbildung für ihre 16 Kita-Leitungen eingeladen. Hierfür konnte der Träger, Kerstin Schalles aus Bielefeld, hauptberufliche Beraterin und Coach für den Kita-Bereich, gewinnen. Thema der dreitägigen Fortbildung, die als Inhouse-Schulung im Rathaus Altenkirchen stattfand, war die Ausübung des eigenen Führungsverhaltens. Unter der Überschrift „i did it my way! – mit meiner Persönlichkeit zum individuellen Führungsstil“ konnten neue Kenntnisse erworben oder bereits vorhandene Erfahrungen weiter ausgebaut werden.

An die Leitungen der Kindertagesstätten werden heutzutage in der Praxis vielseitige Erwartungen gestellt, die verschiedenste Herausforderungen mit sich bringen. Ein flexibles, aber sicheres Führungsverhalten ist dabei stets gefordert. Insbesondere der Umgang mit dem Team, der Austausch mit dem Träger und die Kommunikation in der Elternarbeit spielen eine große Rolle. Zudem bestehen viele Verflechtungen und Kontakte mit örtlichen Vereinen und Institutionen.

Letztlich sieht das rheinland-pfälzische Kindertagesstättengesetz in den meisten Fällen lediglich eine anteilige, zeitliche Freistellung für diese Führungsaufgaben vor, sodass die Kita-Leitungen häufig zusätzlich im Gruppendienst der Kita eingesetzt sind. Weil ihnen hierbei stets gute Leistungen auf allen Ebenen abverlangt werden, ist auch dem Träger als verantwortliche Instanz daran gelegen, ihren Mitarbeitern die bestmögliche Qualifikation zukommen zu lassen. Zum Abschluss der Veranstaltung überreichte die Dozentin Schalles allen Teilnehmern ihre Zertifikate.

Alle waren sich in der Feedbackrunde einig, dass die Fortbildung eine gute Unterstützung darstellte und die Kolleginnen und Kollegen in der Ausübung ihrer Funktion als Kita-Leitung

weiter bestärkt. Für den Träger bedankten sich und gratulierten herzlich die Mitarbeiter aus der verantwortlichen Abteilung, Sascha Koch als Fachbereichsleiter „Soziales und Generationen“, André

Wollny als Fachgebietsleiter „Kindertagesstätten“ und Denise Breit, verantwortliche Organisatorin aus der Fachabteilung.