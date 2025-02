ALTENKIRCHEN – Thorben Thieme beim Stand auf dem Marktplatz in Altenkirchen – Kein autobahnähnlicher Ausbau der B 414 bei Altenkirchen

Die Initiative gegen den Ausbau der B 414 bei Altenkirchen traf Thorben Thieme beim Stand des grünen Ortsverbandes auf dem Marktplatz in Altenkirchen. Die Auffahrt von der Hochstraße auf die B 414 soll autobahnmäßig mit einer großen Schleife angebunden werden, die eine Brücke sowie eine Verbreiterung der B 414 nach sich zieht. Dafür muss eine nicht unerhebliche Anzahl an alten Buchen weichen. Ausführlich erläuterten die Vertreter der BI die geplanten Arbeiten und forderten endlich eine Politik, die die Verkehrswende unterstützt und nicht über immer mehr Straßen immer mehr Verkehr erzeugt.

Thieme versprach, sich gegen dieses Straßenbauprojekt in Berlin und Mainz einzusetzen. „Das Geld für den Straßenbau muss in den Erhalt des Straßennetzes investiert werden. Grundsätzlich gilt: Schiene vor Straße“, betonte er gegenüber der BI. Claudia Leibrock, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat Altenkirchen beklagt, dass der Umfang des geplanten Ausbaus in keinem Verhältnis zu den dafür notwendigen Kosten steht. Auch sie wird sich auf kommunaler Ebene weiter gegen das Projekt starkmachen.

Foto: Grüne Ortsverband Altenkirchen; von links nach rechts: Judith Gondorf, Hans Kneilmann, Claudia Leibrock, Kerstin Spahr, Thorben Thieme, Nobert Müller-Everling