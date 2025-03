ALTENKIRCHEN – Kapitulation von Landrat Enders vor den Möhnen

Nach einem zwar kurzen, aber heftigen Seegefecht hat Admiral Enders am Donnerstag um 11.11 Uhr die bedingungslose Kapitulation im Namen der Büroleitung der Kreisverwaltung unterzeichnet. Ab sofort regieren allerlei Geschöpfe aus dem Wasser in den sonst doch so trockenen Amtsstuben. Das diesjährige Motto „KV AKquarium – Meer geht immer!“ wurde jedenfalls sehr kreativ und farbenfroh in Kostümen umgesetzt. Und leider müssen die Kirchener jetzt ganz tapfer sein: Denn die „Perle an der Sieg“ ist ab sofort bei der Kreisverwaltung zu finden: Ober-Möhnin Agnes Brück aus Wissen war als Muschel eine echte Augenweide. Nach der Erstürmung des Landratsbüros mit den obligatorischen Scherenschnitten durch die Chef-Krawatte zogen die Möhnen durch das ganze Haus, um auch den Männern anzuzeigen, dass jetzt erst einmal die Umlaufmappen zur Seite gelegt werden können. Fotos: Kreisverwaltung / Thorsten Stahl