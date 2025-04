ALTENKIRCHEN – Jugend des Badminton Club Altenkirchen beim Gössel Cup in Horhausen.

Am Samstag, den 05. April, fuhr die Jugend des Badminton Club Altenkirchen nach Horhausen zum Gössel Cup. Nils Schüler, Sofia Frank und Kavintida Buttijak spielten in den Disziplinen Einzel und Doppel in den Altersklassen U13 und U15, die zusammengefasst waren.

Nils Schüler hatte große und starke Konkurrenz. Er kämpfte sich über vier Runden hinweg von 13 Teilnehmern bis nach oben in die Top 3 und belegte auch schließlich wohl verdient den 3. Platz.

Auch Kavintida Buttijak hatte starke Gegnerinnen. Es gab einige spannende Spiele. Schließlich belegte sie einen guten 4. Platz. Sofia Frank konnte sich durchsetzen und belegte den 2. Platz. Nach dem Einzel folgte das Doppel. Hier spielte Sofia mit Anike Streckenbach aus dem Verein SG Neuhäusel. Von insgesamt sechs Doppelteams konnten sie den 3. Platz erkämpfen. Ihre Vereinskollegin Kavintida spielte zusammen mit Leonie Schwimmer aus dem Verein TuS Horhausen. Nach einigen spannenden und knappen Spielen belegte sie einen guten fünften Platz. Nils gelang es mit seinem Doppelpartner Robin Becker aus dem Verein BC Remagen den 3. Platz zu belegen.