ALTENKIRCHEN – It rocks! Rock und Pop aus der Kreismusikschule Altenkirchen – 20 Schülerbands und rund 80 Mitwirkende der Kreismusikschule spielen im Kulturwerk

Es rockt wieder! Sage und schreibe 18 Schülerbands der Kreismusikschule werden am Samstag, 22. März 2025 ab 19 Uhr bei ihrem Konzert „it rocks“ im kulturWERKwissen in die Tasten und Saiten greifen.

Dieses beliebte Format ist inzwischen zu einer kleinen Institution geworden und findet zum wiederholten Mal im Kulturwerk in Wissen statt. Das Konzept ist erprobt und doch immer wieder neu: Schülerinnen und Schüler aus den Instrumental- und Gesangklassen finden sich zu Bands zusammen, werden von den Lehrkräften der Kreismusikschule in Zusatzproben gecoacht und bereiten Songs für das große Rockkonzert vor. So wird die Ausbildung der Jugendlichen am eigenen Instrument auf wertvolle Weise ergänzt, denn schließlich ist es eine motivierende und zentrale Erfahrung, gemeinsam mit Anderen Musik zu machen.

Auf 18 Bands und rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kann die Kreismusikschule so an diesem Abend zählen. Alle Gäste können sich auf eine großartige Mischung beliebter und auch unbekannter Rocknummern freuen.

Zuvor findet am Nachmittag um 15 Uhr das große Musikschulkonzert der Ensembles und Orchester statt, ebenfalls im Kulturwerk. Der Eintritt ist jeweils frei. Informationen gibt das Büro der Musikschule gerne, Telefon 02681/81 22 83 oder musikschule@kreis-ak.de.