ALTENKIRCHEN – Internationale Akkordeonale 2025 in Altenkirchen

Das Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller präsentiert am Samstag, 17. Mai wie in jedem Jahr die Internationale Akkordeonale in Altenkirchen. Die Veranstaltung findet um 20 Uhr in der Tanzschule Let´s Dance in der Philipp-Reis- Str. 6 statt.

Klangpoesie mit Druckluft und Durchzug – Innovativ, berauschend und erfrischend anders – die Akkordeonale ist eine einzige Hommage an ein vielgeliebtes, aber auch oft noch unterschätztes Instrument. Seit 2009 versammelt der Niederländer Servais Haanen alljährlich Musiker und Musikerinnen aus unterschiedlichsten Ländern zu einem überraschenden Ensemble-Mix quer durch sämtliche Stilarten.

So unterschiedlich die Persönlichkeiten, kulturellen Hintergründe und Spielweisen auch sein mögen – die gemeinsame Sprache Musik schafft eine lebendige Verständigung, die sich nicht um Grenzen und Trennendes schert. Improvisationstalent, Spontaneität und der Spaß am gemeinsamen Konzert verbinden den musikalischen Reichtum der Einzelnen im Ensemble zu etwas Neuem, bis jetzt noch nicht Gehörten.

Ein Fest der Klänge! Adrenalin und Seelenbalsam! Sehen — Hören — Genießen. In diesem Jahr sind folgende Künstler dabei: Helena Sousa Estevez (Spanien) Klassisch-zeitgenössische Kostbarkeiten; Andrew Waite (Schottland) High-Speed-Folk; Franziska Hatz (Österreich) Wilde steirische Frohnatur; Peppino Bande (Sardinien) Sardische Spezialitäten; Servais Haanen (Niederlande) Der Meister feiner Klänge; Roberto Tangianu (Sardinien) Launeddas, Johanna Stein (Deutschland) Cello

Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de , im Kulturbüro in der Marktstraße in Altenkirchen, Tel.: 02681 7118, sowie bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen.