ALTENKIRCHEN – Informationsveranstaltung zum Thema „Demenz – Das Wichtigste in kompakter Form“

Die AWO Betreuungsvereine im Landkreis Altenkirchen und der Hospizverein Altenkirchen e.V., laden am 8. April 2025 in der Zeit vom 18 bis 20 Uhr zu einer gemeinsamen Informationsveranstaltung zum Thema „Demenz – Das Wichtigste in kompakter Form“ in Altenkirchen ein.

Die Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte, Ehrenamtliche sowie interessierte Angehörige und bietet wertvolle Einblicke in den Umgang mit demenziell erkrankten Menschen. Neben aktuellen medizinischen Erkenntnissen stehen insbesondere praxisnahe Ansätze und die Bedeutung einer würdevollen Begleitung im Fokus.

Als Referentin wird Petra Hasselbach, Fachkrankenschwester Palliative Care, Zercur Geriatrie und Hospizkoordinatorin im Hospizverein Altenkirchen e.V. umfangreich informieren und Fragen beantworten. Zur rechtlichen Sicht und weiteren betreuungsrechtlichen Aspekten stehen die Vereinsbetreuer der AWO, Frank Stock und Andre Schellhorn für Fragen und den Austausch mit den Teilnehmenden zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung jedoch erforderlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter: Andre Schellhorn, Betreuungsverein der AWO Altenkirchen e.V. – Kölner Str. 23 – 57610 Altenkirchen

Tel.: 02681 / 984 987 3 – E-Mail: andre.schellhorn@awo-ak.org – oder Frank Stock, Betreuungsverein der AWO Altenkirchen e.V. – Kölner Str. 23 – 57610 Altenkirchen – Tel.: 02681 / 984 987 2 – E-Mail: frank.stock@awo-ak.org. Die Veranstalter freuen sich auf eine rege Teilnahme und einen wertvollen Austausch zu diesem wichtigen Thema.