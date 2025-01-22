ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wurde die Arbeit am inneren Kind neu gedacht und neu ins Bildungsprogramm gebracht.

Ein anderes Zeitfenster und kürzere Einheiten sollen die Teilnahme erleichtern bzw. neuen Teilnehmenden die Teilnahme ermöglichen. So soll die Arbeit am bekannten Thema in eine neue Runde gehen.

Ziel des Kurses ist es zu reflektieren und Methoden und Techniken zu erlernen, im Alltag liebevoller mit sich selbst umzugehen. Sei es das bewusste Wahrnehmen der eigenen Gefühle oder auch der Umgang damit – all das wird Thema dieses Kurses sein.

Wer mehr Leichtigkeit und Lebensfreude sucht oder viel Verständnis für andere Menschen hat, aber äußerst kritisch mit sich selbst ist – wer sich viel um andere kümmert, aber wenig Zeit für sich selbst hat – wem oft alles zu viel ist, und nach Veränderung sucht – diese Menschen sind hier richtig aufgehoben.

Die Arbeit im inneren Kind kann sehr erhellend sein. Man kann Neues über sich erfahren und lernen neue Ansätze für mehr Selbstliebe kennenlernen. In einer vertrauensvollen Atmosphäre und im Austausch mit anderen Menschen ist es möglich, sich zu öffnen und neue Impulse für die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse zu bekommen. In der Gruppe erfährt man Wertschätzung, Verständnis und Ermutigung auf eine Art, wie sie vermutlich noch nicht bekannt ist.

Ab dem 11.8. finden (immer am 2. Dienstag im Monat) insgesamt fünf Termine von jeweils 17:30 bis 19:30 statt. Die Gebühr beträgt 113 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.