ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller geht Senioren Yoga in eine neue Runde

Der Sommer ist vorbei und es wird für viele Menschen schwieriger, sich regelmäßig zu bewegen. Da helfen die Herbst-Weihnachts-Kurse im Felsenkeller. Diese halten davon ab, zu träge zu werden, und zwar mit intensiven Senioren Yogakursen, die durch den Herbst bis in die Weihnachtszeit begleiten. Wie gehabt gibt es einen Kurs, der dienstags stattfindet und einen an Donnerstagen – so ist für jeden Terminkalender eine Möglichkeit gegeben.

In diesen Kursen werden neue Asanas (Körperhaltungen) und Atemtechniken eingeübt, die der Gesundheit und Beweglichkeit förderlich sind. Dabei hält sich das Kurskonzept lose an die Primary Ashtanga-Serie. Allerdings werden die Asanas sitzend vom Stuhl aus und im Stehen ausgeführt. Das schont die Knie und arbeitet effektiv mit dem, was an Kraft und Beweglichkeit möglich ist.

Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Diese Kurse wenden sich speziell an Interessierte, die sich von ihrem Alter nicht einschränken lassen wollen und mit gezielten Übungen Kraft und Beweglichkeit aufbauen und erhalten wollen.

Der Dienstagskurs findet vom 14.10. bis 16.12., an 10 Terminen von 14 bis 15 Uhr statt. Der Donnerstagskurs läuft entsprechend vom 16.10. bis 18.12., an ebenso 10 Terminen von 14 bis 15 Uhr. Die Gebühr beträgt pro Kurs 105 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.