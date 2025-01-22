ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller geht Feldenkrais in eine neue Runde.

Bei der FELDENKRAIS-Methode geht es um körperliches Lernen. Mit Hilfe von langsamen, aufmerksam ausgeführten Bewegungen werden Bewegungsmuster erspürt, neue Bewegungsmöglichkeiten erforscht, variiert und in das Nervensystem integriert. Viele Menschen lernen die FELDENKRAIS-Methode in der Reha-Klinik kennen und schätzen. Aber man kann es auch selbst lernen und früh damit beginnen, um Problemen vorzubeugen. Dafür hat das Bildungsteam im Felsenkeller genau das Richtige. In den FELDENKRAIS-Stunden, die häufig im Liegen ausgeführt werden, geht es nicht nur um Bewegungen der Wirbelsäule (beugen, strecken, drehen, neigen), von Schultern und Nacken, Becken, Kopf usw., sondern immer um die ganze Person. FELDENKRAIS ist offen für Menschen in jedem Alter, auch ohne besondere Vorerfahrungen. Es gibt einen Kurs mittwochs (von 19:30 bis 20:45 Uhr) und einen für frühe Vögel an Donnerstagen (10 bis 11:15 Uhr). Am 5. bzw. 6. August geht es los und gegen eine Gebühr von 123 € kann man dabei sein. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.