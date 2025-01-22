ALTENKIRCHEN – im Haus Felsenkeller geht es mit der Ukulele wieder um Spaß und Musik

Was genau ist eine Ukulele? Ganz einfach: ein wunderbares und vollwertiges Instrument, zu dem man leicht einen Zugang findet und das einem im Handumdrehen den Kopf verdreht. Wer beim Klang einer Ukulele schon einmal interessiert aufgehorcht hat, ist in diesem Kurs genau richtige. Man braucht keinerlei Vorkenntnisse, ja sogar die Ukulele wird leihweise gestellt. Einzig kurze Fingernägel sind notwendig, um dieses Instrument zu erlernen. Und das macht in der Gruppe nicht nur besonders viel Spaß, man lernt auch schnell durch effektive Anleitung und den Austausch untereinander.

In diesem Kurs für Einsteiger lernen die Teilnehmenden das Instrument kennen und einige Lieder spielen. Nicht nur, worauf es beim Spielen der Ukulele ankommt, sondern auch wie man gute von schlechten Instrumenten unterscheidet, wird man erfahren. Alles Wichtige für die eigene Reise zum idealen Instrument und einer Menge Spielfreude ist enthalten.

Ob Hobbymusiker auf Entdeckungsreise, Eltern oder Pädagogen, die mit einem Instrument den Alltag mit Kindern bereichern wollen. Dieser Kurs bietet einen soliden Einstieg und am Ende wird man sich sicher fühlen.

Immer montags, vom 25. August bis 24. November, jeweils von 18:30 bis 20 Uhr, an 6 Terminen wird munter musiziert. Die Gebühr beträgt 75 €.

Wer schon einige Griffe und Kniffe kann, ist der Kurs für Fortgeschrittene genau das richtig. Hier geht es vertiefend zur Sache und auch das macht in der Gruppe viel Spaß, man macht schnell Fortschritte. Durch effektive Anleitung und den Austausch untereinander gehen neue Griffe und Kniffe sofort in das eigene Können über.

Hier wird ebenfalls immer montags, vom 01. September bis 01. Dezember, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr, an 6 Terminen musiziert. Die Gebühr beträgt ebenfalls 75 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.