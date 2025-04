ALTENKIRCHEN – im Haus Felsenkeller gehört der Montagabend nach wie vor den Kursen in Tai Chi und Qi Gong. Ab dem 28. April geht es mit neuen Kursen in eine neue Runde

Schon seit Jahren gibt es immer wieder neue Kurse in Tai Chi und Qi Gong im Felsenkeller. Immer mit neuen Schwerpunkten und für verschiedene Erfahrungsstufen. Mit dem bewährten Konzept aus „Qi Gong für Neugierige“, „Tai Chi für Anfänger“ und „Tai Chi & Qi Gong für Fortgeschrittene“ gehen drei Kurse am 28. April erneut an den Start.

Qi Gong für Neugierige: Der Name Qi Gong beschreibt das Aktivieren der allgegenwärtigen Lebensenergie (Qi) und das beharrliche Üben (Gong). Im Kurs für Neugierige liegt der Schwerpunkt der bewegenden Übungen auf der Entspannung und Aktivierung der Atemmuskulatur. Hier wird besonders die tiefe Atmung im Bauchbereich geübt, um das Wohlbefinden und die Frische im Körper zu steigern. Wie der Titel schon verrät, sind keine Vorerfahrungen nötig. Vom 28. April bis zum 21. Juli, immer von 18:15 bis 19:45 Uhr, findet der Kurs an insgesamt zehn Terminen statt. Die Gebühr beträgt 130 €.

Tai Chi für Anfänger: In diesen Kursen wird speziell auf die Bedürfnisse von Menschen eingegangen, die Tai Chi kennenlernen möchten. Die sogenannte Tai Chi Form besteht aus einer Choreographie von traditionellen Elementen der Yang Stil Form. Hier erlernt man den Yang-Stil, wodurch die individuelle Körperwahrnehmung korrigiert werden. Vom 28. April bis zum 21.7., immer von 15:30 bis 16:30 Uhr, findet der Kurs an insgesamt zehn Terminen statt. Die Gebühr beträgt 105 €.

Tai Chi & Qi Gong für Fortgeschrittene: Dieser Kurs ist für Menschen konzipiert, die im Tai Chi und Qi Gong bereits Erfahrung haben. Zu Beginn der Sitzungen wird ein 30-minütiges Qi Gong Set zum Aufwärmen und Entspannen unterrichtet. Die verschiedenen Vertiefungsstufen der Yang-Stil Tai Chi Form werden im Anschluss daran in die bekannten Bewegungsabläufe integriert. Es wird die Yang Form mit neuen Figuren und die Haltung gelernt. Es soll besonders geübt werden, die Balance in alle Richtungen zu halten, um den Körper noch mehr entspannen. Vom 28. April bis zum 21.7., immer von 16:30 bis 18 Uhr, findet dieser Kurs ebenfalls an zehn Terminen statt. Die Gebühr beträgt 130 €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.