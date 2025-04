ALTENKIRCHEN – IHK und Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen laden zum ersten Wirtschaftsgespräch im Jahr 2025 ein – Noch Plätze frei

Die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen und die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen laden Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld, Hamm (Sieg) und Wissen herzlich zum ersten Wirtschaftsgespräch des Jahres ein. Die Veranstaltung bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, Ideen auszutauschen und wertvolle Impulse für das eigene Unternehmen zu erhalten.

Das Wirtschaftsgespräch findet am Donnerstag, den 22. Mai 2025, von 17:00 bis ca. 20:00 Uhr im Technologie-Institut für Metall und Engineering GmbH (TIME) in Wissen statt. Wer bereits vorab spannende Einblicke gewinnen möchte, hat die Möglichkeit, ab 15:30 Uhr an einer exklusiven Unternehmensvorstellung und Betriebsbesichtigung bei der DALEX Automation & Welding GmbH teilzunehmen. Dort erhalten die Teilnehmenden einen direkten Einblick in innovative Fertigungsprozesse und technologische Entwicklungen.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist der interaktive Impulsvortrag „Fast & Curious – auf der Überholspur in die Zukunft“ von Stephan Mallmann, Zukunftsgestalter und Gründer des ProTRANSFORM-Instituts. Er wird aufzeigen, warum Neugier die Schlüsselkompetenz der Zukunft ist und wie Unternehmen durch eine neugierige Haltung erfolgreich transformiert werden können. Zudem gibt er Impulse, wie Mitarbeitende zu aktiven Gestaltern des Wandels werden und Unternehmen selbstbewusst in die Zukunft blicken können.

Neben spannenden Einblicken in aktuelle Projekte und geplante Aktivitäten in der Region durch Landrat Dr. Peter Enders und Bürgermeister Berno Neuhoff bleibt ausreichend Zeit für einen offenen Austausch. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, eigene Anliegen, Ideen oder Herausforderungen zu besprechen und sich mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in entspannter Atmosphäre auszutauschen. Zum Abschluss lädt ein kleines Get-together zum weiteren Netzwerken ein.

Es sind noch Plätze frei, daher sollten sich Interessierte schnell anmelden. Eine Anmeldung ist bis zum 16. Mai 2025 über die Website www.ihk.de/koblenz möglich. Dazu einfach die Nummer 4866486 im Suchfeld eingeben.