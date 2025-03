ALTENKIRCHEN – IHK-Regionalbeirat Altenkirchen – Ergebnisse der Gewerbeflächenumfrage und Projekt „Unternehmertum in der Schule“ im Fokus der Beiratssitzung

In der jüngsten Sitzung des IHK-Regionalbeirats Altenkirchen, die in den neuen Räumlichkeiten der Bellersheim Unternehmensgruppe in Neitersen stattfand, wurden zwei Themen behandelt, die für die wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises von Bedeutung sind: die Ergebnisse der Gewerbeflächenumfrage sowie das Projekt „Unternehmertum in der Schule“.

Die IHK-Gewerbeflächenumfrage, die im Landkreis Altenkirchen durchgeführt wurde, zeigt einen weiterhin hohen Bedarf an Gewerbeflächen. Im Rahmen der Umfrage gab ein erheblicher Teil der Unternehmen an, dass sie zukünftig zusätzliche Flächen benötigen, wobei 43 % der Befragten ihren Bedarf an gewerblichen Flächen in den kommenden Jahren sehen. Besonders hervorzuheben ist, dass die Mehrzahl dieser Flächen in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Standorten gesucht wird, mit einem klaren Fokus auf Flächen, die mindestens 5.000 m² groß sind. Besonders gefragt sind Lagerflächen, Büro- und Verwaltungsflächen sowie Stellplätze.

„Die Ergebnisse der Gewerbeflächenumfrage verdeutlichen den dringenden Bedarf an weiteren Gewerbeflächen im Landkreis“, sagte Thomas Bellersheim, Vizepräsident der IHK Koblenz. „Unternehmen benötigen neben Raum, um weiter zu wachsen, einen Ausbau der Infrastruktur. Daher gilt es die Interessen der Wirtschaft mit den Belangen des Umwelt- und Naturschutzes in Einklang zu bringen. Wir freuen wir uns, dass wir die Ergebnisse der Umfrage im Juni dem Kreistag Altenkirchen vorstellen können.“

Ein weiteres Thema der Sitzung war das Projekt „Unternehmertum in der Schule“. Ziel dieses Projekts ist es, eine Brücke zwischen Schulen und der regionalen Wirtschaft zu schlagen und gleichzeitig kurzfristig ausgefallene Unterrichtsstunden sinnvoll zu nutzen. Anstatt einer Freistunde sollen Schülerinnen und Schüler praxisnah über Ausbildungsberufe sowie berufliche Perspektiven informiert werden.

Das Projekt bietet Themen wie „Wie läuft ein Vorstellungsgespräch ab?“, „Wie schreibe ich eine Bewerbung?“ und „Welche Anforderungen stellen Unternehmen an zukünftige Auszubildende?“. Darüber hinaus stehen auch weitere wirtschaftsnahe Themen zur Verfügung, bei denen die Unternehmer flexibel auf die Wünsche der Schülerinnen und Schüler eingehen.

Andreas Winters, Vorsitzender des IHK-Regionalbeirats Altenkirchen, äußerte jedoch Besorgnis über die geringe Resonanz auf das Projekt: „Wir haben festgestellt, dass von fünfzehn angeschriebenen Schulen nur zwei Interesse an dem Projekt gezeigt haben. In Anbetracht der hohen Zahl an Unterrichtsausfällen ist diese Antwortquote fatal und überaus verwunderlich. Dieses Thema sollte jede Schule besonders tangieren und für Lösungsansätze offen sein.“

Das Projekt bietet eine wertvolle Gelegenheit, die Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler zu stärken und sie optimal auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorzubereiten. Der IHK-Regionalbeirat Altenkirchen hofft, dass künftig mehr Schulen die Chance ergreifen und das Projekt aktiv unterstützen.

Landrat Dr. Enders und Wirtschaftsförderer Lars Kober berichteten über den aktuellen Stand des Glasfaserausbaus im Landkreis, den Digital-Stammtisch, die Zukunftswerkstatt, die Zukunftstage sowie den Unternehmensleitfaden zur Fachkräftegewinnung aus dem Ausland. Sie informierten auch über geplante Straßenverkehrsprojekte im Landkreis. Foto: Fr. Andrea Schuhen, Bellersheim Unternehmensgruppe