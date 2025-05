ALTENKIRCHEN – IHK-Akademie Koblenz mit Infoveranstaltung – geprüfter Bilanzbuchhalter

„Zahlen“, Buchführung, Rechnungswesen, Steuerrecht – ist das bereits Ihre Leidenschaft und Sie sehen darin Ihre berufliche Zukunft? Die IHK-Akademie Koblenz e. V. bietet am Mittwoch, 14. Mai 2025 online ab 17:30 Uhr eine kostenfreie Infoveranstaltung an, in der es um Voraussetzungen, Inhalt und Fördermöglichkeiten der Weiterbildung Geprüfte/-r Bilanzbuchhalter/in –„Bachelor professional in Bilanzbuchhaltung“ geht. Im Sommer starten auch wieder zwei Lehrgänge: ein Fernlehrgang am 12.07. und ein Präsenzlehrgang in Koblenz ab 22. August. Weitere Informationen gibt es bei der IHK-Akademie Koblenz: Vicky Hammes, Telefon 0261 30471-15, hammes@ihk-akademie-koblenz.de oder melden Sie sich an über www.ihk-akademie-koblenz.de Infoveranstaltungen der IHK-Akademie Koblenz