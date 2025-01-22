ALTENKIRCHEN – Ich könnte das nicht? – Doch, ich kann!

„Ich glaube, ich könnte das nicht.“ Das höre ich öfter, seit ich an dem Befähigungskurs zur ehrenamtlichen Sterbebegleitung des Hospizvereins Altenkirchen teilnehme. Aus der Frage „Was erwartet mich?“ ist „Wie schön, dass morgen der nächste Kurstag ist!“ geworden. Sterbebegleitung – was schwer klingt, ist ein Geschenk, das wir anderen machen können, wenn wir uns darauf einlassen. Unter der einfühlsamen Leitung von Petra Hasselbach und Andrea Hahn-Hassel lernen wir die Bedürfnisse und Wünsche sterbender Menschen kennen, erfahren, wie wir unterstützen, und auch, wo eigene Grenzen liegen können. Gruppenarbeit, Rollenspiele, gemeinsame Diskussionen: Sie bringen uns das Thema lebendig nahe, fangen eigene Sorgen auf und vermitteln uns: Auf dem letzten Weg müssen wir nicht allein sein. Für mich bedeutet dieser Kurs auch persönliches Wachstum. Ich bin dankbar, in einer so harmonischen Gruppe zu lernen, den Tod als Teil des Lebens zu begreifen – und später andere auf ihrem letzten Weg unterstützen zu dürfen.

Petra Lindner berichtet aus eigener Erfahrung, nach der Beendigung des Grundkurses „Zur Sterbebegleitung befähigen“ im Hospizverein Altenkirchen e.V.. Wenn auch Sie Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit und unserem Kurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ haben, freuen wir uns über Ihren Anruf unter Tel.: 02681-9837513.