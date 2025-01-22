ALTENKIRCHEN – Hospizverein Altenkirchen startet mit neuem Kurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“

Am 28.02.2026 hat der Hospizverein Altenkirchen mit einem neuen Kurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ begonnen. Ziel ist es, Menschen darauf vorzubereiten, Sterbende und ihre Angehörigen in einer sensiblen Lebensphase einfühlsam zu begleiten. Das Angebot richtet sich an Interessierte, die sich mit den Themen Sterben, Tod und Trauer auseinandersetzen und lernen möchten, anderen in dieser Zeit unterstützend zur Seite zu stehen. Der Kurs bietet Raum für eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit. Denn wer Sterbende begleiten möchte, muss sich auch mit den eigenen Fragen, Ängsten und Erfahrungen rund um das Lebensende beschäftigen.

In Gesprächen, Übungen und fachlichen Impulsen werden die Teilnehmenden ermutigt, ihre persönlichen Haltungen zu reflektieren und einen offenen Umgang mit dem Thema Tod zu entwickeln.

Neben der persönlichen Reflexion steht auch das praktische Wissen über Sterbebegleitung im Mittelpunkt. Dazu gehört unter anderem der Umgang mit schwerkranken Menschen, die Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse sowie die Begleitung von Angehörigen in Zeiten des Abschieds.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Kurses ist das Konzept der „sorgenden Gemeinschaft“. Dahinter steht die Idee, dass Sterben nicht allein Aufgabe von medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen ist, sondern eine gesellschaftliche Verantwortung darstellt. Nachbarschaften, Freundeskreise und ehrenamtlich Engagierte können dazu beitragen, dass Menschen am Lebensende nicht allein sind.

Mit dem Kurs wird ein Schritt unternommen, das Thema Sterben aus der Tabuzone zu holen und Menschen zu ermutigen, sich aktiv für eine menschliche und würdevolle Begleitung am Lebensende einzusetzen.