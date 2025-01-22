ALTENKIRCHEN – Hospizverein Altenkirchen lud ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter zum Jahresauftakt ein

Am 16. Januar 2026 lud der Hospizverein Altenkirchen – wie es seit Jahren gute Tradition ist – seine ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum gemeinsamen Jahresauftakt in das Restaurant „El Palacio“ in Wissen ein. Über 50 Ehrenamtliche – neue wie erfahrene Begleiterinnen und Begleiter – folgten der Einladung und verbrachten einen besonderen Abend miteinander.

Nach einem Grußwort des Vereinsvorsitzenden Dr. Holger Ließfeld wurden die neuen Ehrenamtlichen vorgestellt. Für einen besonders berührenden Moment sorgte anschließend die ehrenamtliche Mitarbeiterin Irene Gilcher, die ein selbst verfasstes Gedicht vortrug. Ihre Worte fanden großen Anklang und wurden mit viel Applaus bedacht. Ein gesanglicher Vortrag der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Karin Stadler, begleitet von einem Gitarrenspieler, berührte die Anwesenden tief und fand großen Anklang. Kulinarisch wurden die Gäste mit Antipasti und einem reichhaltigen Hauptspeisenbuffet verwöhnt.

In lebhaften Gesprächen, geprägt von Offenheit und gegenseitigem Austausch, klang der Abend in einer warmen und wertschätzenden Atmosphäre aus. Ein gelungener Jahresauftakt, der Gemeinschaft und Zusammenhalt im hospizlichen Ehrenamt sichtbar macht. Foto Lisa Bläcker