ALTENKIRCHEN – Hospizverein Altenkirchen bot seinen ehrenamtlich Mitarbeitenden Gruppenabend zum Thema – „Kreatives Schreiben in der Sterbebegleitung“

Am 26. Märtz 2025 versammelten sich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hospizvereins Altenkirchen e.V. zu einem besonderen Gruppenabend mit dem Schwerpunkt „Kommunikation“ im Hospizbüro in Altenkirchen. Im Mittelpunkt stand das kreative Schreiben in der Sterbebegleitung – eine wertvolle Methode, um Gefühle auszudrücken, Erlebtes zu verarbeiten und eine tiefere Verbindung zu sich selbst und anderen herzustellen.

Referentin Tanja Pfeifer-Söhngen führte die Anwesenden in sechs verschiedene Arten des kreativen Schreibens ein. Dazu gehörten das klassische Tagebuch oder Danktagebuch, freies Zeichnen, das Verfassen eines Elfchens (eine spezielle Gedichtform), Psalmen, Märchen sowie die würdezentrierte Therapie. Jede dieser Methoden bietet auf ihre Art und Weise die Möglichkeit, Gedanken zu ordnen und Emotionen einen Ausdruck zu verleihen.

Nach der Einführung hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, eine der vorgestellten Methoden auszuwählen und selbst kreativ zu werden. Es entstanden berührende Texte, inspirierende Zeichnungen und tiefgehende Reflexionen. Wer mochte, konnte seine Ergebnisse in der Gruppe vorstellen und so seine Erfahrung mit anderen teilen.

Die Veranstaltung hat eindrucksvoll gezeigt, dass kreatives Schreiben nicht nur eine Technik ist, sondern auch ein wertvolles Werkzeug, um den Herausforderungen der Sterbebegleitung mit Achtsamkeit und Empathie zu begegnen. Ein rundum gelungener Abend, der vielen in Erinnerung bleiben wird.

Haben sie Fragen zu unserer kostenlosen Arbeit oder wünschen Sie Beratung bzw. Unterstützung? Rufen Sie uns einfach an. Bereich Altenkirchen: 0177-8589397 – Bereich Wissen, Hamm/Sieg: 0171-8114657 -Bereich Weyerbusch, Flammersfeld: 0151-67539958. Foto: Petra Hasselbach