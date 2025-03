ALTENKIRCHEN – Horstmann offiziell als Schulreferent der Evangelischen Kirchenkreise Altenkirchen und Wied eingeführt

Am 21. März 2025 wurde Pfarrer Dr. Kai Horstmann in einem feierlichen Gottesdienst in der Altenkirchener Christuskirche als neuer Schulreferent der Evangelischen Kirchenkreise Altenkirchen und Wied eingeführt. Superintendentin Andrea Aufderheide sowie Pfarrer Martin Göbler begrüßten die zahlreich erschienenen Gäste und betonten die Bedeutung dieser Position für die schulische und gemeindliche Bildungsarbeit.

Mit großer Dankbarkeit würdigte Superintendentin Aufderheide das langjährige Engagement von Pfarrer Martin Autschbach, der das Amt 28 Jahre innehatte und insbesondere in der Erinnerungs- und Gedenkstättenarbeit wertvolle Impulse gesetzt hat. „Von dieser Stelle aus schicken wir ihm die besten Genesungs- und Segenswünsche“, so Aufderheide.

Ein vielseitiger Theologe mit klarer Vision

Pfarrer Dr. Kai Horstmann bringt eine beeindruckende wissenschaftliche und seelsorgerliche Erfahrung mit. Geboren 1967 in Köln, studierte er Evangelische Theologie in Bonn, Bochum und Mainz. Seine Promotion in Systematischer Theologie schloss er 1999 an der Universität Bonn ab, gefolgt von einer Habilitation im Bereich der Praktischen Theologie im Jahr 2010. Neben seiner akademischen Laufbahn wirkte er in verschiedenen kirchlichen Bereichen, darunter in der Evangelischen Studierendengemeinde Saarbrücken, im Bereich Mission und Ökumene sowie zuletzt als Pfarrer an den Berufskollegs im Kirchenverband Köln und Region.

In seiner Predigt stellte Horstmann den Wert eines von Demut und gegenseitiger Wertschätzung geprägten Miteinanders in den Mittelpunkt. Anhand der biblischen Losung „Den Demütigen wird Gott Gnade geben“ (Lukas 22) betonte er, dass wahre Größe sich nicht in Status oder Macht ausdrückt, sondern im Dienen und in der Zuwendung zum Mitmenschen. Dies gelte nicht nur für das kirchliche Leben, sondern auch für den schulischen Alltag, der durch Herausforderungen wie Personalmangel und steigende Belastungen geprägt ist. „Demut als Haltung setzt Energie frei, die Ohnmacht und Angst hinter sich lässt und Menschlichkeit zeigt“, so Horstmann.

Neubeginn mit Segen und guten Wünschen

Nach der feierlichen Einsegnung durch Superintendentin Andrea Aufderheide, Superintendent Detlef Kowalski (Kirchenkreis Wied) sowie Vertreter der Kreissynodalvorstände und Schulausschüsse wurde der neue Schulreferent herzlich im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen willkommen geheißen. Bei der anschließenden Begegnung im Theodor-Maas-Haus gab es zahlreiche Gelegenheiten zum persönlichen Austausch und viele gute Segenswünsche für Pfarrer Dr. Kai Horstmann auf seinem neuen Weg. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner