ALTENKIRCHEN – „Heimat sprudelt wie Mineralwasser“ – Internationales Grillfest anlässlich des Weltflüchtlingstags

„Wie fühlt sich Heimat für dich an?“ Während Familien aus vielen Herkunftsländern Köstlichkeiten rund um den Kirchplatz auf dem Grill brutzelten und ausgelassene Kinder Abkühlung per Wasserpistole suchten, luden die Organisatorinnen ein, sich einmal unter diesem „Hashtag“ auszutauschen.

Zum internationalen Grillfest anlässlich des Weltflüchtlingstags eingeladen hatten zahlreiche ehrenamtliche Initiativen wie der „Sprachtreff“, das „Internationale Kochen“, der interkulturelle Frauentreff und andere. Sie wurden unterstützt von der Aktion Neue Nachbarn sowie der Kampagne „Familienraum“ des Caritasverbands Rhein-Sieg. Junge Engagierte von den Jugendhilfen „Kompass“ und „Heldenreise“ unterstützen am Grill tatkräftig und entertainten zusätzlich die jüngsten Besucher mit Wiesen-Fußball.

Sie alle wollten ein Zeichen für Begegnung, Integration und Solidarität setzen. Aus rund 60 kleinen Sprachbeiträgen und Skizzen entstand ein gemeinsames Mosaik aus dem sich das Wort „Heimat“ formte. Deutlich zeigt diese Arbeit, dass Heimat für viele Menschen ähnliche Bedeutungen hat. Vielfach ist der Begriff verbunden mit Geborgenheit, mit Begegnung und Gemeinschaft. Und manchmal kann die Verbundenheit auch sehr einfach aussehen: „Heimat ist für mich Sprudelwasser und gutes Essen“, so einer der auch manchmal augenzwinkernden Beiträge.

„Ohne die vielen ehrenamtlich Engagierten wäre dieses Fest nicht möglich gewesen“, bedankte sich herzlich das Caritas-Team Stephanie Neuhaus, Kamilla Giuffrida und Corinna Bitzer.