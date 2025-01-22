ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller bietet zivilgesellschaftliches Umgangstraining an

Unter dem Titel „Haltung zeigen in der Familie, im Alltag und beim Engagement – Wie ist es möglich eigene Positionen zu vertreten, auch bei Gegenwind?“ lädt das Haus Felsenkeller interessierte und engagierte Erwachsene ab 16 Jahren zu einem Umgangstraining ein.

Grund für eine Teilnahme gibt es sicherlich, denn rechte, autoritäre und menschenfeindliche Aussagen kommen uns auch in Alltagsgesprächen und -situationen leider immer mal wieder entgegen. Wie kann man damit umgehen, um demokratischen Standpunkten mehr Raum zu verschaffen und wie kann man solidarisch und demokratisch Position beziehen?

In diesem mehrstündigen Workshop soll es darum gehen, sich über die eigenen Positionen klar zu werden, Situationen zu analysieren und gemeinsam Strategien für den Umgang zu entwickeln. Wann lohnt sich eine Diskussion, wann müssen die eigenen Positionen stark vertreten werden und wann sind vielleicht andere Strategien notwendig? Wie kann man angefeindeten Personen solidarisch zur Seite stehen? Antworten auf all diese Fragestellungen (und vielleicht noch mehr) werden die Referenten gemeinsam mit den Teilnehmenden erarbeiten.

Der Workshop findet in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz statt. Am Samstag, den 7. März, von 10 bis 16 Uhr kann man mit einer Gebühr von 15 €, in denen sogar schon die Verpflegung mit dabei ist, teilnehmen. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.