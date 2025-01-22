ALTENKIRCHEN. Haus des Döners am Donnerstag eröffnet

„Wir haben gespannt auf die Eröffnung gewartet“, so ein Altenkirchener mittleren Alters, der in die Fensterscheiben blickt und darauf wartet, dass er mit seinen beiden Kindern den ersten Döner in der Kölner Straße 30 essen kann. Bei der Eröffnung am Donnerstag, 18. Juni um 14 Uhr gibt es den Döner für nur einen Cent.

Das Haus des Döners wurde 2019 von Mevlüt Kirdemir gegründet, und zwar in Hürth bei Köln. Inzwischen sind im Rheinland über 250 Niederlassungen. Eine Leistung, die ihres gleichen sucht. Der Döner ist 100 Prozent Halal. Hierbei handelt es sich um Fleisch, das nach den islamischen Speisegesetzen erlaubt ist. Es stammt vom Rind, Schaf oder Geflügel. Tiere, deren Verzehr nach den Gesetzen des Islam erlaubt ist. Die Lebewesen müssen nach strengen Vorgaben geschlachtet werden.

Erfunden wurde der Döner 1972, als der Berliner Kadir Nurmann erstmals gegrilltes Fleisch zusammen mit Salat und Fladenbrot servierte. 2023 hat die Münchner Kette Hans Kebab mit ChatGPT ein neues Rezept kreiert. Hierbei wird mit gegrillter Ananas, Feta und fermentierter Knoblauchsauce gearbeitet.

Junge, engagierte Menschen leiten das Haus des Döners. Die Filiale in Altenkirchen wird zunächst von Männern geführt, die von auswärts kommen. Man würde sich freuen, wenn sich Leute melden, die hier arbeiten möchten. Für bestes Arbeitsklima und gute Bezahlung ist gesorgt. „Gastro macht Spaß“, so einer der Beobachter, der jahrelang Erfahrung in dieser Branche hat. Nicht allen Betrieben in diesem Gewerbe geht es gut. Aber Das Haus des Döners beweist genau das Gegenteil. (Werner Klak)