ALTENKIRCHEN – Harmonie St.Caecilia Ohé en Laak das Blasorchester aus den Niederlanden begeisterte das Publikum im KulturSalon der Stadthalöle Altenkirchen

Es war ein wahrer Glücksgriff, dass das Kulturbüro spontan und kurzfristig das Niederländische Blasorchester ins Herbstprogramm aufnahm.

Das äußerst positive Echo des erst kürzlich eröffneten KulturSalon schlägt wundersame Wellen bis an die Maas ins Niederländische Ohé en Laak. Dort, rund 400 Kilometer von Altenkirchen entfernt, wurde man im Internet aufmerksam auf die umgestaltete Stadthalle Altenkirchen und fragte wegen eines Konzertauftrittes an. Helmut Nöllgen von der Felsenkeller Kultur übernahm für die „Konzertreise“ des 50-köpfigen Orchesters Harmonie St. Caecilia Ohé en Laak die Gesamtorganisation für den Tag. Im Vorfeld des Konzertabends erlebten die Orchestermitglieder einen Besuch im Kloster Marienstatt, trafen sich anschließend zum Abendessen im Restaurant Na Endlich im Felsenkeller, absolvierten eine kurze Probe im KulturSalon und um 20:00 Uhr fiel der Startschuss für ein außergewöhnliches Konzerterlebnis.

Mit dem Konzert „Herbstzauber in Orange“ präsentierte das Orchester den Konzertbesuchern ein abwechslungsreiches musikalisches Erlebnis, begleitet vom begeisterten Applaus. So bunt wie der Herbst in all seinen Farben war auch das Programm, unterhaltsam und vielseitig mit Musik von Klassik, Pop und Rock bis hin zu Werken über den Klimawandel – mit Stücken aus Deutschland, Südamerika und vielen anderen Regionen der Welt. Fotos: Diana Wachow