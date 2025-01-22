ALTENKIRCHEN – Happy Punch, Hau drauf, lass es raus. Unter diesem Motto findet am 21. November ein Workshop statt

Meistens sind Achtsamkeit und tiefes Durchatmen gute Techniken, um mit stressigen oder nervigen Situationen umzugehen. Manchmal staut sich aber auch eine Wut in dem einen oder anderen an, die wir zumeist um des lieben Friedens willen unterdrücken, oder schlimmer, über andere Ventile unkontrolliert herauslassen.

Dieser Workshop ist eine Einladung den Frust und den Unmut primitiv, simpel und sehr befriedigend an Schlagpolstern (Pratzen) auszulassen. Damit auch der lehrreiche Aspekt nicht zu kurz kommt, gibt es vorher eine Einführung in die richtige Schlag-Technik mit Fäusten und Ellenbogen.

Das Herauslassen unserer Emotionen soll schließlich nicht zu Verletzungen, sondern zur gewünschten Erleichterung führen. In diesem kurzen Workshop geht es nicht um komplizierte Verteidigungstechniken, sondern darum, simple Schlagtechniken zu erlernen und in einem nicht wenig anstrengenden Pratzen-Training anzuwenden.

Dazu nötig sind: Motivation, Sportkleidung, etwas zu trinken und ein Handtuch für den rinnenden Schweiß.

Der Workshop findet am Freitag, 21. November von 17 bis 19.00 statt. Die Gebühr beträgt 25 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.