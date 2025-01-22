ALTENKIRCHEN – Handpan. Am Sonntag, 23. November ein wundervolles Instrument kennenlernen

Spielfreude, Präsenz, meditative Klänge, Verbindung mit anderen Spielenden erleben – diese Erfahrung möchte dieser Workshop allen ermöglichen, die es interessiert.

In unserem Handpan Workshop erhält man musiktheoretischen Input und lernt mit jeder Menge Praxis die Handpan kennen. Selbstverständlich gibt es Raum für das individuelle Ausprobieren und Spielen in der Gruppe – keine Angst, das gemeinsame Spiel ist auf diesem Instrument so leicht wie bei kaum einem anderen und man kommt sehr schnell in einen gemeinsamen Flow.

Ob schon musikalische Vorerfahrungen vorhanden sind oder nicht ist für die Teilnahme egal. Gerne kann die eigene Handpan mitgebracht werden, es wird aber auch für alle Neulinge bei Bedarf eine eigene Handpan gestellt.

Damit ein intensiver Austausch und Lernprozess möglich ist, wird die Zahl der Teilnehmenden begrenzt. Vor Ort können Handpans gekauft oder ausgeliehen werden.

Der Workshop findet am Sonntag, 23.11. von 13 bis 17.30 statt. Die Gebühr beträgt 85 €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.